La respuesta de Herrera a Iglesias, entre lo más leído de este jueves

Vídeo

Carlos Herrera ha respondido al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que en su intervención en el Congreso de los Diputados este miércoles aseguraba ser afortunado por "tener un jardín", en el que sus hijos pueden jugar durante el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno del que forma parte.

"Tengo mucha suerte porque tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos y soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, 50 o 60 metros", aseguraba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Unas palabras con las que pretendía vender "el escudo social " del Gobierno para proteger en esta crisis "a quienes lo tienen más difícil".

La crítica al Gobierno de Cristina Pardo que ha escocido a algunos: "Que pena lo que fuiste un día Cris"Atresmedia

En las calles, en los hospitales se está librando cada día una 'guerra' contra el coronavirus que está costando un dramático gasto humano, y también un terrible gasto económico. Paralelamente se está viviendo otro conflicto, el político, el que está enfrentando a los partidarios de la gestión que está realizando el Gobierno y quienes están totalmente en contra.

Dentro de esta 'batalla' política han entrado en juego los medios de comunicación y sus periodistas. Muchas son los críticas que están recibiendo algunos medios de comunicación y algunos periodistas en los últimos días por sus posiciones. Uno de los casos que quizás más está sorprendiendo a su público habitual es el de Cristina Pardo. La periodista de La Sexta se ha tornado algo crítica con algunas de las últimas decisiones que está tomando el Gobierno, algo que ha manifestado en sus últimas apariciones en redes sociales, en 'El Hormiguero' donde es colaboradora, y en su propio programa 'Liarla Pardo'.

Vídeo

El PSOE no quiere que se muestre el duelo por las víctimas que está dejando la pandemia del coronavirus. De hecho, y según ha reconocido en público el alcalde de Vila-real, José Benlloch, un grupo de dirigentes socialistas han pedido a los municipios donde gobiernan no mostrar su duelo.

Así lo reconoció este miércoles Benlloch durante el pleno telemático que ha celebrado el ayuntamiento, aunque advertía que él no seguía esta premisa. "El PSOE ha generado cierto debate en esta cuestión, incluso ha enviado una circular para que los pueblos gobernados por el Partido Socialista no mostráramos duelo en estos momentos", explicaba.

El alcalde de Vila-real no es partidario de esta orden, por lo que no ha seguido las recomendaciones de su formación: "Yo llevo corbata negra, he bajado las banderas y he hecho un minuto de silencio", continúa.

Todo eso lleva a que Benlloch señalaba que "para mi, por encima de todo está mi pueblo y la gente, que me consta y lo sé porque soy quien firma los entierros en esta ciudad".

De hecho, consideraba que "es de una dignidad importante" el mostrar el duelo por las víctimas que la pandemia está provocando.

Vídeo

El Gran Wyoming, presentador del programa "El Intermedio" en LaSexta, es uno de los rostros más populares y polémicos en la televisión. Sus opiniones políticas le han granjeado mucha aceptación entre los votantes de izquierda y un gran rechazo entre los de derechas. Esto ha llevado a que, algunas veces, Wyoming haya sido increpado en la calle. Contó una de esas situaciones hace unos meses en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta. "Yo he entrado en bares en los que me han puesto el himno nacional y me he marchado. Era para tocar los c... con el himno y ellos saben por qué lo ponen, como diciendo que no soy bienvenido", comentaba Wyoming. Pero no solo en bares. "Un día, un hombre desde un coche me gritó por la ventanilla '¡Viva España!'. Yo sé que no están dando un viva España, están diciéndome 'rojo', dijo.

En aquella entrevista, Wyoming rescató estos momentos incómodos con voz seria y preocupada. Este miércoles en "El Intermedio" tiró de humor para hablar de estas situaciones. En el espacio de ayer, que desde hace un mes realiza desde casa, Wyoming contó los aspectos positivos que encuentra a llevar mascarilla por la calle. "Yo solo veo cosas buenas a llevar mascarilla, porque así puedo ir por la calle tranquilamente sin que fans me asedien. Puedo ir a sitios sin que una persona emocionada me diga 'rojo de mierda, subvencionado'", ha explicado.

Los bebés y los perros son dos de los seres más entrañables que existen, capaces de derretir los corazones de los más insensibles. Por eso, es difícil desviar la mirada cuando los ves disfrutar juntos jugando.

Sin embargo, los perros pueden ser vectores de enfermedades para los que el sistema inmune de los bebés no está aún preparado, por lo que muchas familias optan por buscar una nueva familia para sus mascotas cuando llega un bebé a la casa. Una decisión complicada, que muchas familias rechazan, porque convivir con un perro en casa puede enseñar al recién nacido valores como la amistad, la generosidad, el compañerismo o la alegría.