Esto es lo que ocurre cuando a Wyoming le gritan "rojo subvencionado" en la calle

El Gran Wyoming, presentador del programa "El Intermedio" en LaSexta, es uno de los rostros más populares y polémicos en la televisión. Sus opiniones políticas le han granjeado mucha aceptación entre los votantes de izquierda y un gran rechazo entre los de derechas. Esto ha llevado a que, algunas veces, Wyoming haya sido increpado en la calle. Contó una de esas situaciones hace unos meses en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta. "Yo he entrado en bares en los que me han puesto el himno nacional y me he marchado. Era para tocar los c... con el himno y ellos saben por qué lo ponen, como diciendo que no soy bienvenido", comentaba Wyoming. Pero no solo en bares. "Un día, un hombre desde un coche me gritó por la ventanilla '¡Viva España!'. Yo sé que no están dando un viva España, están diciéndime 'rojo', dijo.

En aquella entrevista, Wyoming rescató estos momentos incómodos con voz seria y preocupada. Este miércoles en "El Intermedio" tiró de humor para hablar de estas situaciones. En el espacio de ayer, que desde hace un mes realiza desde casa, Wyoming contó los aspectos positivos que encuentra a llevar mascarilla por la calle. "Yo solo veo cosas buenas a llevar mascarilla, porque así puedo ir por la calle tranquilamente sin que fans me asedien. Puedo ir a sitios sin que una persona emocionada me diga 'rojo de mierda, subvencionado'", ha explicado.

Pero, ¿qué pasa si alguien le grita "rojo de mierda" en un lugar público? Él mismo da la respuesta: "Si me hacen cosquillas rio, si me pinchan, sangro. Y si estoy en un reservado lleno de estrellas y entra un fan y me dice 'rojo de mierda yo le digo a Bardem: 'corre, que te están llamando'", ha bromeado.

CRÍTICAS DE WYOMING A RAJOY

Wyoming tampoco dejó pasar la oportunidad en su programa de ayer de comentar las imágenes de Rajoy corriendo por la calle, algo que LaSexta ha aprovechado para acusar al expresidente del Gobierno de salir a correr. En algunos países se está permitiendo o se permitirá la salida de casa para hacer ejercicio. Algo que le ha valido a Wyoming para preguntarse si lo que hace Rajoy "es andar o correr". "De cintura para abajo está andando, pero de cintura para arriba esta corriendo. Yo por respeto y homenaje a Rajoy le llamaría 'ese deporte del que usted me habla'", ha dicho.

Después, la copresentadora Sandra Sabatés le ha enseñado las imágenes de Rajoy haciendo ejercicio fuera de casa. Y Wyoming le ha dicho: "Ojo Sabatés que te veo demagógica. Si cuando Rajoy se ausentó en la moción de censura y dejaron un bolso en su escaño, lo aceptamos todos, Entonces ¿quién te dice que Rajoy no ha dejado un bolso en el asiento donde pasa de la cuarenta y ha salido a correr?", ha comentado entre bromas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Wyoming ataca a Olona (Vox) tras sus últimas críticas: "No le llega el riego"