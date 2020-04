Herrera responde a Iglesias y su "suerte" de tener un jardín para sus hijos

Carlos Herrera ha respondido al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que en su intervención en el Congreso de los Diputados este miércoles aseguraba ser afortunado por "tener un jardín", en el que sus hijos pueden jugar durante el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno del que forma parte.

Pablo Iglesias y la "suerte" de tener un jardín

"Tengo mucha suerte porque tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos y soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, 50 o 60 metros", aseguraba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Unas palabras con las que pretendía vender "el escudo social " del Gobierno para proteger en esta crisis "a quienes lo tienen más difícil".

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha señalado que ése es su "escudo social". "No es suerte, Iglesias, a eso no se llama suerte. Ese es el escudo social del vicepresidente Iglesias y su interés general. Esperamos una nueva lección moral desde su jardín".

Iglesias: “Tengo mucha suerte de que tengo jardín en mi casa”. No es suerte, Iglesias, a eso no se llama suerte. Ese es el escudo social del Vicepresidente Iglesias y su interés general. Esperamos una nueva lección moral desde su jardín. pic.twitter.com/3nSKmvtote — Mario Garcés Sanagustín (@MarioGarcesSan) April 15, 2020

Herrera responde a Iglesias

En su monólogo de este jueves, Carlos Herrera respondía a las palabras de Pablo Iglesias y la "suerte" de tener un jardín:

"Y una frase para la crónica de la jornada. Iglesias: 'Tengo la suerte de tener un jardín para sacar a mis hijos' No, perdona, tienes jardín, piscina, tinaja, un crédito con unas condiciones que no tiene nada, una colección de sueldos públicos en la unidad familiar y una patrulla de la Guardia Civil en la puerta. Suerte es que te toque la lotería. Lo tuyo es otra cosa. El que no iba a dejar dormir a Pedro Sánchez. Y al 95% de los españoles. Ahora, ¡cómo han cambiado las cosas! Parece que Pedro Sánchez duerme a pierna suelta".

