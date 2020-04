El alcalde de Vila-real destapa una supuesta circular del PSOE contra el luto por las víctimas del coronavirus

El PSOE no quiere que se muestre el duelo por las víctimas que está dejando la pandemia del coronavirus. De hecho, y según ha reconocido en público el alcalde de Vila-real, José Benlloch, un grupo de dirigentes socialistas han pedido a los municipios donde gobiernan no mostrar su duelo.

Así lo reconoció este miércoles Benlloch durante el pleno telemático que ha celebrado el ayuntamiento, aunque advertía que él no seguía esta premisa. "El PSOE ha generado cierto debate en esta cuestión, incluso ha enviado una circular para que los pueblos gobernados por el Partido Socialista no mostráramos duelo en estos momentos", explicaba.

El alcalde de Vila-real no es partidario de esta orden, por lo que no ha seguido las recomendaciones de su formación: "Yo llevo corbata negra, he bajado las banderas y he hecho un minuto de silencio", continúa.

Todo eso lleva a que Benlloch señalaba que "para mi, por encima de todo está mi pueblo y la gente, que me consta y lo sé porque soy quien firma los entierros en esta ciudad".

De hecho, consideraba que "es de una dignidad importante" el mostrar el duelo por las víctimas que la pandemia está provocando.

Ante el revuelo generado por las palabras del alcalde, el propio Benlloch se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que señala que la circular a la que hacía referencia "se enmarca dentro de un debate mantenido a través de un grupo de WhatsApp en el que participan alcaldes, alcaldesas y responsables orgánicos de la provincia de Castellón". Por otra parte, lamenta "la utilización y manipulación que el PP ha querido realizar en una cuestión tan sensible como utilizar las muertes y el dolor de las familias para hacer política". "Todo no vale", finaliza tajantemente.

Tras conocer las palabras del alcalde de Vila-real, la dirección nacional del PSOE había negado a COPE que se hubiera enviado ninguna circular pidiendo que no haya muestras de luto por las víctimas del coronavirus.

Miguel Barrachina, presidente del Partido Popular en Castellón, considera por su parte “escandaloso que el PSOE haya sido capaz de negar a las víctimas el debido respeto y duelo por parte de las instituciones públicas por puro interés político”. Para el dirigente popular, “es la muestra inequívoca de cómo está gestionando Pedro Sánchez esta tragedia sanitaria: ocultando la verdad a los españoles para evitar convertirse en víctima política de la pandemia”.