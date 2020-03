La respuesta del doctor Cavadas a los críticos de Amancio Ortega, entre lo más leído de la semana en COPE.es

1. La contundente respuesta del doctor Cavadas a los que critican las donaciones de Amancio Ortega

Vídeo

Ante estos ataques contra Amancio Ortega, que tampoco son nuevos en el universo de Podemos, ha vuelto a hacerse viral una intervención del doctor Cavadas en LaSexta hace alrededor de un año en la que defendía las donaciones de Amancio Ortega con estas contundentes palabras. Lee la noticia completa aquí.

2. El ataque de Vox a Bardem y Almodóvar que ha cabreado al mundo de la cultura: "Esto es un delito de odio"

Vídeo

Mientras, Vox sigue enfadando a sectores de la cultura española. En las últimas horas, la tercera fuerza política del país ha subido una imagen a Instagram donde se ve al director de cine español Pedro Almodóvar y a los actores Javier Bardem y Eduardo Casanova en la mitad de un montaje. En la otra mitad, un hombre del campo trabajando sus tierras. El mensaje es claro: "España puede vivir sin sus titiriteros, pero no sin sus agricultores y ganaderos. Hoy, como siempre, gracias a todos los españoles del campo por vuestro trabajo", señala. Lee la noticia completa aquí.

3. Echenique ataca a Amancio Ortega y las redes le recuerdan este detalle de su pasado

Vídeo

A Echenique no le gusta Amancio Ortega y no tiene problemas para manifestarlo siempre que puede. El fundador de Zara genera riqueza y empleo, y eso es algo que el portavoz parlamentario de Podemos no parece ver con buenos ojos. Tampoco parecen gustarle las donaciones que Ortega realiza de manera cotidiana a la Sanidad española. Lee la noticia completa aquí.

4. Herrera destapa la "malicia" del Gobierno al esconder un dato clave sobre el coronavirus en la carta a la OTAN

Vídeo

Carlos Herrera ha revelado uno de los datos importantes que aparecen en la carta de auxilio del Gobierno de España a la OTAN por la crisis del coronavirus. Según el comunicador, el Ejecutivo oculta, con la intención de establecer la verdad oficial, las manifestaciones del 8 de Marzo en todo el país. En la misiva se puede leer que la pandemia del COVID-19 comenzó el 9 de marzo, una falsedad notoria que Herrera ha querido denunciar. Lee la noticia completa aquí.

5. Un vecino pone el himno de España al paso de un vehículo militar y los soldados reaccionan así

Vídeo

El aplauso solidario al equipo médico que día a día se juega la vida en esta batalla contra el virus ha tenido ahora su particular versión en las calles de Huesca. El emotivo momento ha tenido lugar este miércoles en Huesca. Un vehículo militar circulaba por una de las calles de la capital oscense cuando, de repente, un vecino ha puesto a todo volumen el himno español. En ese momento, el militar que iba dentro del vehículo ha frenado. se ha bajado y se ha cuadrado ante los acordes del himno. Lee la noticia completa aquí.