La reprimenda de Herrera al Gobierno por su "chulería", entre lo más leído de este lunes

Y luego, miren, la vicepresidenta cuarto Teresa Ribera “Miss Simpatía” volvió ayer al ataque después de sus diversas delicadezas, dijo que hemos estado en la gama alta de éxitos y en la gama baja de errores. Vamos a ver “Miss Simpatía”, vamos a recordar algunos de los 'éxitos' del Gobierno: el Gobierno ignoró avisos de la OMS de la Unión Europea para prepararse frente a la pandemia, lejos de atender a la prudencia recomendaba la población que saliera con la pancarta, país europeo entre los grandes con mayor número de contagios por cada 100 mil habitantes España el que más, país europeo entre los grandes con mayor número de fallecidos por millón de habitantes España el que más, cuarto país del mundo número absoluto de fallecidos por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e Italia que tienen mucha más población que nosotros, país con mayor número de sanitarios infectados este de aquí.

Menos soberbia, menos chulería, más humildad que es lo menos que se le puede exigir a un Gobierno que lo ha hecho todo mal

¿Dónde están las los éxitos de gama alta de los que habla la ministra? A lo mejor que la población ha sido muy obediente, a lo mejor que los profesionales sanitarios se han jugado el tipo literalmente la vida y que son extraordinarios, las empresas que se han transformado en horas para adaptar la producción. Pero ¿éxitos del gobierno? ¿Dónde están? ¿En las compras de material? ¿En la selección de intermediarios? ¿En la solidez de las recomendaciones que ha ido cambiando cada día en las chapas que nos endosa el presidente cada fin de semana? ¿Algo que no hace nadie ningún gobernante europeo? Así que menos soberbia, menos chulería, más humildad que es lo menos que se le puede exigir a un Gobierno que lo ha hecho todo mal y que ha situado al país en una situación absolutamente dramática.

El estado de alarma vive sus horas más difíciles desde que comenzó a aplicarse en España, debido a la crisis del coronavirus, el pasado 14 de marzo. El 'no', una posibilidad que apenas tuvo cabida cuando esta figura debió prorrogarse en anteriores ocasiones, cada vez parece más real. Con PP, Vox y ERC en contra de ampliar el confinamiento, Pedro Sánchez y su Gobierno están ante un problema de dimensiones mayúsculas de cara a la próxima votación en el Congreso de los Diputados. Más si cabe cuando el presidente ha llegado a declarar que “no hay plan B” si el actual se va a pique.

La gestión del Gobierno está siendo caótica. De rectificación en rectificación y ahora amenazando al PP con cargarle la culpa moral de los fallecidos futuros si no aprueban su propuesta de estado de alarma. ¿Se imaginan una voz alzándose en medio de los rifirrafes entre socialistas y miembros de Podemos? Alguien que reivindique una nueva forma de hacer las cosas, que otro Gobierno es posible. Alguien de dentro del Gobierno que pida, literalmente "parar" a este Ejecutivo. Pues ha ocurrido, pero no se aceleren, todo tiene su explicación.

Rosa Díez es una de las tuiteras más activas de las redes sociales. Desde su perfil personal no duda en denunciar los abusos que detecta del Gobierno de Sánchez e Iglesias a los que ella misma denomina "la pareja tóxica". Normalmente, cada viernes analiza en 'Herrera en COPE' la semana en tres tuits, lo que no quiere decir que a lo largo de cada día publique muchos mensajes más que a veces nos podemos perder. Para que eso no ocurra, queremos destacar los mensajes queDíez ha publicado este lunes analizando por qué Pedro Sánchez, el "caudillo", según Rosa, no quiere que su Gobierno haga test.

Grupos cercanos a la estrategia de la derecha alternativa en Estados Unidos convocaron para este sábado, a través de las redes sociales, una manifestación en coche por el Paseo de la Castellana de Madrid para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Los participantes de dicha protesta debían portar la bandera de España de forma visible en su vehículo. A raiz de dicha convocatoria, la delegación del Gobierno en Madrid prohibió cualquier marcha y, según ha podido saber COPE, dio órdenes a la Policía de identificar a quien fuera sospechoso de dirigirse a esa manifestación. Según diversos testimonios recogidos por COPE, varios ciudadanos fueron parados por las Fuerzas de Seguridad siguiendo esas órdenes al observar que llevaban banderas españolas en los vehículos.