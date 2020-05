El Gobierno dispara contra sí mismo y 'exige' su propia dimisión: "Por fin"

La gestión del Gobierno está siendo caótica. De rectificación en rectificación y ahora amenazando al PP con cargarle la culpa moral de los fallecidos futuros si no aprueban su propuesta de estado de alarma. ¿Se imaginan una voz alzándose en medio de los rifirrafes entre socialistas y miembros de Podemos? Alguien que reivindique una nueva forma de hacer las cosas, que otro Gobierno es posible. Alguien de dentro del Gobierno que pida, literalmente "parar" a este Ejecutivo. Pues ha ocurrido, pero no se aceleren, todo tiene su explicación.

El Ministerio de Darias pide parar "unidos" al Gobierno

Es una de esas anécdotas, de esas historias que nos dejan las redes sociales. Con la ampliación hasta cotas nunca antes exploradas del número de ministerios (hay muchas sensibilidades para Sánchez que apaciguar), ha venido la consiguiente ampliación de cuentas de Twitter. Así ha sido como desde la cuenta del Ministerio Política Territorial y Función Pública, cartera dirigida por la ministra Darias (que padeció el coronavirus en sus propias carnes), ha lanzado un mensaje que se han apresurado a borrar. Pero las redes tienen memoria y sobre todo, saben hacer capturas de pantalla.

Por fin el Gobierno empieza a contar la verdad (de algo) ����#EsteGobiernoLoParamosUnidospic.twitter.com/B25AzGsJiG — Julivs ���� (@nomelocallo) May 4, 2020

"Por fin el Gobierno empieza a contar la verdad (de algo)", se congratulaba un usuario. Y es que la cosa ha ido a mayores y rostros destacados de la política (opositores a las recetas sanchistas en su mayoría), han aprovechado el 'lapsus', para apoyar esta curiosa iniciativa del ministerio de Darias.

Por fin un Ministerio con un plan sensato. pic.twitter.com/N3lrYJvMBX — Bea Fanjul (@bea_fanjul) May 4, 2020

"Por fin un Ministerio con un plan sensato", destacaba Bea Fanjul, diputada del PP por Vizcaya que le arrebató su escaño al PNV y se convirtió en la número 89 de la formación de Pablo Casado.

No lo dice la extrema derecha ni la derecha extrema...no lo dice ninguno de los trillones de bots que persigue en Gobierno...



Dice el Ministerio @territorialgob que #EsteGobiernoLoParamosUnidos y no puedo estar más de acuerdo. �� pic.twitter.com/HVEQ5khPXD — Marga Prohens (@MargaProhens) May 4, 2020

"No lo dice la extrema derecha ni la derecha extrema... No lo dice ninguno de los trillones de bots que persigue el Gobierno... Dice el Ministerio de Política Territorial que Este Gobierno lo Paramos Unidos y no puedo estar más de acuerdo", aseguraba la diputada también del PP en el Congreso por Baleares, Marga Prohens.

#EsteGobiernoLoParamosUnidos. La única verdad que ha dicho el gobierno desde que la OMS anunció la pandemia de la Covid19. Vamos, ciudadanos, unidos vamos a parar las tropelías y abusos que la pareja tóxica quiere mantener con el estado de excepción encubierto. pic.twitter.com/X3X7Ik6lRC — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 4, 2020

"Este Gobierno lo Paramos Unidos. La única verdad que ha dicho el gobierno desde que la OMS anunció la pandemia de la Covid-19. Vamos, ciudadanos, unidos vamos a parar las tropelías y abusos que la pareja tóxica quiere mantener con el estado de excepción encubierto", animaba una Rosa Díez que no podía faltar en nuestra lista de tuiteras ilustres.

¿Qué le ha pasado al Ministerio de Darias?

Es una buena pregunta. Legítima y de fácil respuesta. Aunque nos haya regalado un momento de relajación tuitera (ha llegado a convertirse en tendencia la etiqueta utilizada por el Ministerio), se trata todo de un error. El mensaje original está ya borrado y la confusión se habría generado al intentar utilizar la etiqueta habitual que se promociona desde Moncloa, que sería: #EsteVirusLoParamosEntreTodos nada que ver con la trinfal opción de #EsteGobienroLoParamosEntreTodos.

Cuesta creer que desde uno de los ministerios del Ejecutivo Sánchez-Iglesias se confunda al mismo Ejecutivo con un virus. Todo parece indicar a un error del community manager, bendita tarde la suya, que ninguna petición esconde. Aunque hay quien opina de manera diferente...