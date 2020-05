Rosa Díez revela por qué "Sánchez el caudillo" no quiere hacer test: "Ya tuvimos bastante con Franco"

Rosa Díez es una de las tuiteras más activas de las redes sociales. Desde su perfil personal no duda en denunciar los abusos que detecta del Gobierno de Sánchez e Iglesias a los que ella misma denomina "la pareja tóxica". Normalmente, cada viernes analiza en 'Herrera en COPE' la semana en tres tuits, lo que no quiere decir que a lo largo de cada día publique muchos mensajes más que a veces nos podemos perder. Para que eso no ocurra, queremos destacar los mensajes queDíez ha publicado este lunes analizando por qué Pedro Sánchez, el "caudillo", según Rosa, no quiere que su Gobierno haga test.

Rosa Díez: "Quieren a los españoles confinados, callados y con miedo"

La que en su día fuera fundadora de UPyD y candidata a presidir el Gobierno de España ha lanzado una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter en los que trata de arrojar algo de luz a la falta de test que está habiendo en España. Otra tuitera compartía un artículo en el que se habla de cómo las empresas biotecnológicas en España, hartas, denuncian que podrían realizar más test, pero que el Gobierno no atiende sus demandas para ello. Así ha sido como Díez nos ha dejado su primer análisis al respecto.

No quieten hacer test porque prefieren mantener a los españoles confinados, callados y con miedo. No y mil veces No a este plan del caudillo Sánchez. https://t.co/fsLkNucvpf — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 4, 2020

Rosa Díez asegura que desde el Gobierno "no quieren hacer test porque prefieren mantener a los españoles confinados, callados y con miedo", analiza, para lanzar un mensaje de rebeldía: "No y mil veces no a este plan del caudillo Sánchez", concluía.

Pero sus mensajes no se han quedado ahí, puesto que a vueltas todavía con la polémica de la OCDE y las cifras de test realizados en España, un usuario advertía lo siguiente:

España es el único país de Europa excluido de la base de datos de test #COVID19, porque no hay registros reales ni fidedignos, y los que facilita Illa están falseados. Esa es la realidad. Tenemos un Gobierno de trileros que miente con los muertos. Y miente con la salud https://t.co/3tZC0mQyLa — Jesús Palacios (@jesuspalaciosjp) May 3, 2020

"España es el único país de Europa excluido de la base de datos de test COVID-19 porque no hay registros reales ni fidedignos, y los que facilita Illa están falseados. Esa es la realidad. Tenemos un Gobierno de trileros que miente con los muertos. Y miente con la salud", aseguraba el usuario al que Rosa Díez no ha dudado en contestar para dar más fuerza a su argumento.

El caudillo Sánchez nos quiere confinados, callados y arruinados. El populismo triunfa si se dan esas tres premisas. Por eso no se hacen test: porque utiliza el miedo de la gente para tener súbditos en vez de ciudadanos. Digamos NO. https://t.co/tjsNfQATcP — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 4, 2020

"El caudillo Sánchez nos quiere confinados, callados y arruinados", ha insistido Rosa Díez. "El populismo triunfa si se dan esas tres premisas. Por eso no se hacen test: porque utiliza el miedo de la gente para tener súbditos en vez de ciudadanos", ha analizado para repetir su mensaje contra el Ejecutivo de coalición entre Sánchez e Iglesias: "Digamos NO".

Rosa Díez contra el estado de alarma del "caudillo Sánchez"

Como hemos comentado en las líneas superiores, Rosa Díez es una mujer muy activa en redes sociales. Aunque alejada de la vida política, realiza cada día un análisis pormenorizado de las polémicas que debe afrontar nuestro país a diario. El tema del día, este lunes, es la negativa (en principio) del PP a seguir apoyando un estado de alarma con las condiciones que Sánchez lo ha estado gestionando hasta el momento. Ante esta postura de los 'populares', Díez se ha posicionado de la siguiente manera:

Ley General de Salud, Ley de Protección Civil, Ley Seguridad Nacional. Legislación ordinaria y control democrático. Libertades y reactivación de la economía. No al estado de excepción encubierto q quiere el caudillo Sánchez.Ya tuvimos bastante con Franco, no necesitamos copias. — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 4, 2020

"Ley General de Salud, Ley de Protección Civil, Ley Seguridad Nacional", ha enumerado Rosa Díez. "Legislación ordinaria y control democrático. Libertades y reactivación de la economía", ha querido insistir". "No al estado de excepción encubierto que quiere el caudillo Sánchez. Ya tuvimos bastante con Franco, no necesitamos copias", ha rematado en su alegato contra un Sánchez que, desde luego, no gusta mucho a Rosa Díez.