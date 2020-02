La renovación del equipo de Deportes COPE hasta 2025, entre lo mejor de este jueves

Los números uno de la radio deportiva, Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el inimitable e insustituible Pepe Domingo Castaño, han elegido el día Mundial de la Radio para comunicar en el programa de Herrera que el equipo de Deportes continúa cinco años más en COPE, al menos, hasta 2025. Es el mejor brindis que esta cadena puede ofrecer a sus oyentes para festejar este día tan especial para la radio.

La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño considera que no hay motivos para una cancelación del Mobile World Congress, que se iba a celebrar en Barcelona a finales de este mes, por la alerta de coronavirus. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", la vicepresidenta ha asegurado que no existe ninguna razón que impida celebrar este tipo de eventos en nuestro país. "Tenemos una salud pública excelente y los contagios que ha habido han sido tratados correctamente... No hay motivos. Hemos estado en constante contacto con los organizadores del Mobile y a su disposición para poner todos los medios para garantizar la seguridad. Veremos qué explicaciones dan", ha dicho.

Según el parte médico facilitado a los medios de comunicación, Joaquín Sabina se encuentra "estable" y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rúber Internacional de Madrid, tras ser intervenido este jueves "para evacuación de un hematoma intracraneal en hemisferio derecho".

4. Los pacientes ingresados tanto en La Gomera como en Tenerife por el coronavirus, han dado negativo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que el paciente afectado por coronavirus en Canarias y que sigue ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, ha resultado negativo en las últimas muestras tomadas, al tiempo que continúa sin presentar ninguna sintomatología.

Mientras, en Mallorca, los análisis del paciente ingresado por posible coronavirus en el Hospital Universitario Son Espases, en Palma, han dado negativo por primera vez desde que fue hospitalizado este viernes pasado.

