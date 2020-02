Joaquín Sabina, "estable" tras ser intervenido de un hematoma intracraneal

Según el parte médico facilitado a los medios de comunicación, Joaquín Sabina se encuentra "estable" y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rúber Internacional de Madrid, tras ser intervenido este jueves "para evacuación de un hematoma intracraneal en hemisferio derecho".

Parte médico tras la intervención a la que se ha sometido a Joaquín Sabina

Sabina también presenta "traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico" a consecuencia de la caída que sufrió desde el escenario del Wizink Center de la capital española cuando ofrecía un concierto junto a Joan Manuel Serrat.

Ha sido su representante, José Navarro "Berry", quien ha explicado que este informe ofrecido por la familia "ha tardado" más de lo que se esperaba para que fuese "claro y amplio".

"En una situación como esta es todo muy cambiante", se ha limitado a añadir el mánager de Sabina, "muy nervioso" por todo lo acontecido, antes de recalcar que, como en todos estos casos, "las primeras 48 horas son importantísimas".

Está previsto que se facilite otro parte médico con su situación mañana viernes al mediodía.

"Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo", se disculpaba ayer al reaparecer sobre el escenario, en una silla de ruedas empujada por Serrat, tras una jornada aciaga en la que casualmente cumplía 71 años.

Tras serle realizados varios análisis, a primera hora de la mañana de hoy el diagnóstico se limitaba a tres fisuras "limpias y sin desplazamiento" en el hombro izquierdo, pero posteriormente se le observó un pequeño golpe en la cabeza, del que ha terminado siendo operado para eliminar un hematoma.

Recordemos que Joaquín Sabina estaba actuando junto a Joan Manuel Serrat en el Palacio de Deportes de Madrid con su gira 'No hay dos sin tres' cuando anoche sufría una caída en pleno concierto. Posteriormente se confirmaba que la caída del escenario se produjo al ser deslumbrado por un foco y perder el equilibrio. El espectáculo se había iniciado a las 21,00h de ayer y casi media hora después ocurrió el percance. Sabina, sobre el escenario, presentaba la canción de "Mediterráneo" cuando tropezaba y caía desde dos metros de altura al foso.

Se determinó que su estado no revestía gravedad aunque estaba resentido de un hombro, con fuertes dolores, se le trasladaba a la clínica Ruber Internacional.

Anoche, tras el incidente le retiraban en camilla el equipo de sanitarios presentes en el Palacio de los Deportes. A continuación la megafonía del recinto anunciaba que se le estaba examinando y que estaba consciente. Y fue el propio Joaquín Sabina el que decidía aparecer sobre la tarima del Palacio de los Deportes, 30 minutos después para decir "Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo"

Joaquín Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas para informar de que suspenden el concierto. pic.twitter.com/2s3tfkJ1zq — David Moya Jiménez (@DavidMoyaCom) February 12, 2020

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuanto lo siento", añadía Joaquín Sabina el mismo día en el que cumplía 71 años.

Sabina y Serrat actuaban por cuarta vez este miércoles en Madrid tras los conciertos que tuvieron lugar el 20 y 21 de enero, además del 11 de febrero.