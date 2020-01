"El regalito" del Rey a Sánchez y dónde vive el diputado de 'Teruel Existe', entre lo más leído

Vídeo

Ayer Pedro Sánchez prometió su cargo y el Rey le dejó un regalito. Con todo lo que ha tenido que tragar el Rey estos días de investidura sin que Sánchez moviera una pestaña, sin que Sánchez moviera una pestaña, pues ayer dice Sánchez: "Hombre, ocho meses ha costado tanto y ahora en 10 segundos ya está". Y le dice el Rey: "Sí , sí, pero que sepas que el dolor viene luego", que es una aquí te la dejo y prepárate para lo que...Ya le están pidiendo, claro, los socios independentistas, pues le están pidiendo prácticamente de todo: la amnistía de los presos, el referéndum de independencia. Hoy llama a Quim Torra. Fíjense ustedes, a Torra, que no le llamaba cuando era un político libre de cargas y ahora que está inhabilitado por desobediencia es cuando le llama. Yo no sé si Torra va a hacer un vídeo como hizo aquel de cuando no le llamaba y tal y que cual y esto y lo otro.

Tomás Guitarte, el representante de la agrupación de electores Teruel ExisteEFE

El discurso de Tomás Guitarte, el representante de la agrupación de electores Teruel Existe, comienza a dar evidencias de contradicciones. Y es que, el diputado que con su voto ha resultado crucial para la investidura de Pedro Sánchez ha desarrollado su carrera profesional, sus negocios y su vida privada en Valencia y no en la España Vaciada cuya defensa lleva por bandera.

El papel de aluminio forma parte indispensable en nuestra cocina por su versatilidad. Su fina hoja de metal sumamente flexible, permite envolver y conservar alimentos con gran facilidad.

Pero seguro que a nadie se le escapa que las hojas de aluminio tienen una superficie más brillante y otra más mate, algo que en ocasiones se ha querido relacionar con su forma de uso y su relación con la salud. Hace tiempo circulaba por redes un bulo que alertaba de que la cara mate del papel, la que habitualmente ponemos en contacto con los alimentos, podría contaminarlos. Por el contrario, aseguraba esta información falsa, la cara más brillante ejercía como barrera para evitar el contacto directo del aluminio -que consideraba altamente tóxico- con los alimentos.

Juan Carlos Hidalgo

La figura de Pablo Iglesias se diluye en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Su vicepresidencia de Derechos Sociales, una de las máximas pretensiones del líder de Unidas Podemos para dar luz verde al primer gobierno de coalición en democracia, va a quedar eclipsada por la presencia de otras tres vicepresidencias en el nuevo Ejecutivo. De hecho, Unidas Podemos no conocía las intenciones de Sánchez de crear cuatro vicepresidencias. Un "as bajo la manga" del socialista que traicionaría el pacto alcanzado ayer mismo entre ambos partidos: El primer punto del protocolo firmado por PSOE y Unidas Podemos aseguraba que el próximo Gobierno "se regirá por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad", además de textualmente por la "buena fe".

Aunque siempre se haya dicho que freír un huevo es lo más fácil que se puede hacer en la cocina, lo cierto es que no es así. Hacer un huevo frito perfecto lleva un ritual ante el fuego mucho mayor del que en teoría pudiera parecer. Y cada detalle es importante para disfrutar de este plato popular. Incluso, puede ahorrarnos algún susto.