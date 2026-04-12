Almirante Garat: "Lo que va a ocurrir entre Estados Unidos e Irán es que ambos declaren que han ganado esta guerra, no firmen ningún papel y vayan transigiendo en acuerdos"

La delegación de Estados Unidos ha abandonado Pakistán este domingo, poniendo fin a las negociaciones con Teherán para terminar la guerra. Tras [21 horas de conversaciones], el vicepresidente estadounidense y jefe de la delegación, JD Vance, ha anunciado la falta de acuerdo, una noticia que, según sus palabras, "es peor para Irán que para Estados Unidos". El motivo esgrimido por Washington ha sido la "falta de voluntad de Irán" para asumir un compromiso firme de no desarrollar armas nucleares, según ha recogido la última hora sobre la ruptura de las negociaciones. Antes de marcharse, la delegación estadounidense ha dejado sobre la mesa una oferta final a modo de ultimátum.

Como es habitual, ambas partes se han culpado mutuamente del fracaso. Irán ha asegurado que las exigencias de Estados Unidos sobre su programa de enriquecimiento de uranio eran "excesivas". Mientras tanto, el presidente Donald Trump, fiel a su estilo, ha afirmado en redes sociales que, "pase lo que pase, hemos ganado". La prensa internacional ofrece interpretaciones dispares: mientras medios estadounidenses como The New York Times o The Washington Post hablan de "fracaso", agencias como Associated Press y diarios como El País lo califican de "interrupción".

Análisis de un 'alto el fuego' de facto

Para analizar este complejo escenario, el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE ha conversado con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, quien ha ofrecido una perspectiva diferente. Según Garat, el único punto en común entre ambos países es la necesidad de un "alto el fuego", ya que "la guerra le perjudica más de lo que beneficia" a cada uno. El almirante considera "muy, muy difícil" que se logre un acuerdo formal como el que consiguió Obama, que requirió dos años de negociaciones sin un conflicto armado de por medio. Para el experto, la clave estará en la gestión de puntos estratégicos como el Estrecho de Ormuz.

EFE US Vice President JD Vance speaks to journalists as seen in a televised address before he leaves Islamabad, Pakistan

La predicción del almirante, compartida en el análisis con el periodista Fernando de Haro, es que el conflicto terminará sin un vencedor claro ni un tratado de paz. "Lo que va, probablemente, a ocurrir es que ambos declaren que han ganado esta guerra, no firmen ningún papel pero poquito a poquito, como saben que ninguno de los dos ha impuesto su voluntad al contrario, vayan transigiendo en los temas más urgentes y más decisivos", ha explicado. Entre esas medidas estarían el fin de los bombardeos, la reducción de operaciones en Gaza y la reapertura de rutas comerciales.

Lo que va a ocurrir es que ambos declaren que han ganado esta guerra"

Los límites del poder militar

Rodríguez Garat ha argumentado que Estados Unidos se ha quedado "sin blancos que batir en Irán", ya que la sociedad norteamericana no permitiría un ataque contra objetivos civiles. Por su parte, el régimen de Teherán teme que la prolongación del conflicto derive en una "guerra civil". En este contexto, ha señalado que la victoria de Netanyahu es "relativa", ya que será presionado por Trump para cesar las hostilidades en el Líbano. De hecho, el propio ejército israelí ha reconocido que no podrá "desarmar a Hezbolá" en esta campaña.

Una de las lecciones para Washington, según el militar, es comprender "los límites del poder militar" en la actualidad. Desde que los convenios de Ginebra prohibieron atacar a la población civil, "la capacidad que tiene un ejército de conseguir una victoria absoluta ha desaparecido". Garat concluye que en un conflicto de estas características no se pueden exigir "condiciones absolutas", y ha señalado que Trump ha podido aprender que no debe fiarse ciegamente de sus aliados.

En una guerra limitada, como son las de hoy, no se pueden pedir condiciones absolutas"

EFE Un miembro de la Media Luna Roja iraní busca entre los escombros de la sinagoga Khorasaniha destruida en Teherán, Irán.

El llamamiento del Papa a la paz

Esta ruptura de negociaciones se produce solo unas horas después de que el Papa León XIV lanzara un duro mensaje desde el Vaticano. En su intervención, el pontífice clamó por el fin del conflicto con palabras contundentes: "Basta con la idolatría del dinero, basta con las exhibiciones de la fuerza, basta con la guerra", un llamamiento que resuena con fuerza en medio de la tensión internacional.