El diputado de Teruel Existe no vive en la España Vaciada cuya defensa se arroga

El discurso de Tomás Guitarte, el representante de la agrupación de electores Teruel Existe, comienza a dar evidencias de contradicciones. Y es que, el diputado que con su voto ha resultado crucial para la investidura de Pedro Sánchez ha desarrollado su carrera profesional, sus negocios y su vida privada en Valencia y no en la España Vaciada cuya defensa lleva por bandera.

Si bien nació en 1961 en Cutanda, una localidad española perteneciente al municipio de Calamocha, provincia de Teruel, Guitarte llegó a Valencia a principios de los 70, con diez años, junto a su familia. Allí estudió la EGB y el BUP y se licenció como arquitecto. También allí ha ejecutado diferentes contratos como arquitecto, como el edificio del Centro Superior de Investigación en Salud Pública.

A pesar de arrogarse la defensa de la España despoblada, lo cierto es que Guitarte se marchó de Teruel como tantos otros. De hecho, en una entrevista con el diario digital 'El Español', la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, del PP, ha denunciado que “Guitarte vive en Valencia, está aquí solo por política”

"No vive ni aquí. ¿No te parece curioso que alguien que se presente por Teruel, con las particularidades que tenemos, haya decidido irse a vivir a una gran ciudad como Valencia? Yo, sinceramente, conozco a muchos de Teruel Existe porque he trabajado y me he reunido muchas veces con ellos. Con gente de aquí de Teruel. Pero Guitarte vive en Valencia y se empadronó aquí por la política. Dice que ha tenido una gran presión, pero mañana seguirá en su escaño y seguirá viviendo en Valencia. Los que trabajamos y vivimos aquí a diario no nos gusta que se patrimonialice nuestro esfuerzo”, denuncia Buj en el diario.

Esta no es la única sorpresa que ha estallado esta semana. La empresa vinculada a Tomás Guitarte, de Teruel Existe, incrementó su facturación con gobiernos del PSOE al ser adjudicataria de dos contratos a cargo del Gobierno de Aragón y de la Generalitat Valenciana en 2017 y 2018, según una información de El Mundo.

Los negocios supusieron un balón de oxígeno para la empresa que en 2017 apenas registraba 70.000 euros de facturación y notables pérdidas.