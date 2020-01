Herrera: "El Rey le dejó un regalito a Sánchez por todo lo que ha tenido que tragar por culpa de sus socios"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a este jueves 9 de enero del 2020, saludándoles desde el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria donde hoy realizamos este espacio junto a nuestros amigos canarios previo al que mañana realizaremos en La Gomera, lo cual nos entusiasma mucho porque las Palmas de Gran Canaria es una gran capital española que muchos conocemos. La Gomera yo no la conozco, no he estado nunca, fíjense ustedes lo que son las cosas. Era una de mis grandes lagunas teniendo grandes amigos como mi amigo Serafín García, gomero de pro, y que tantas veces me ha dicho vente a La Gomera. Bueno, pues mañana va a ser en la Gomera. Mañana será el día.

Miren, hoy sí, un poco de gobierno, un poco de nombres propios, algo acerca de la toma de posesión, indicadores económicos y demás configuran esta llamada de alcance que es la exposición de una información a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6. Podría ser un día aparentemente anodino, como le hemos venido contando desde las 6 de la mañana, en el que usted se lleva un susto o una sorpresa en el lugar menos esperado como le decía Pilar a las 6.

Isaac Túnez, actual secretario general de Investigación de la Junta de Andalucía. Está el hombre en su despacho mirando libros en la estantería y de repente toca sin querer no se sabe dónde y hace click y como en las películas de Indiana Jones la estantería se abre. Aquello lo típico que coger un libro de Gramsci y cuando coges el libro de Gramsci se abre la estantería a un mundo desconocido. Pues exactamente lo mismo. Una parte se abre a la derecha, otra a la izquierda y deja paso a una habitación secreta. Jopetas.

¿Y qué había en la habitación secreta? Pues una habitación de 3 metros con una ducha de hidromasaje, una buena ducha de hidromasaje para que los que cuando se duchan, se duchan hasta el último rinconcito del último pliegue que ponga usted donde quiera. Un sillón, una mesita, un televisor y un vídeo. Es verdad que hay muchos directores generales, muchos ejecutivos que en su baño tienen una pequeña ducha porque pasan allí muchas horas y, bueno, pues tienen que arreglarse. Eso es normal. Pero en un cuarto secreto con hidromasaje y, sobre todo, un vídeo. ¿Para qué quería un vídeo?

Aclaro, aquí la imaginación se ha venido arriba. Esto, quien estaba al frente de ese despacho era José luis Roche Castilla, Secretaría General de Calidad de la Consejería de Salud, colocado por María Jesús Montero que, bueno, que no pasa nada, pero que tiene gracia ir encontrando recovecos y rincones como el que nos ocupa.

Ayer Pedro Sánchez prometió su cargo y el Rey le dejó un regalito. Con todo lo que ha tenido que tragar el Rey estos días de investidura sin que Sánchez moviera una pestaña, sin que Sánchez moviera una pestaña, pues ayer dice Sánchez: "Hombre, ocho meses ha costado tanto y ahora en 10 segundos ya está". Y le dice el Rey: "Sí , sí, pero que sepas que el dolor viene luego", que es una aquí te la dejo y prepárate para lo que...

Ya le están pidiendo, claro, los socios independentistas, pues le están pidiendo prácticamente de todo: la amnistía de los presos, el referéndum de independencia. Hoy llama a Quim Torra. Fíjense ustedes, a Torra, que no le llamaba cuando era un político libre de cargas y ahora que está inhabilitado por desobediencia es cuando le llama. Yo no sé si Torra va a hacer un vídeo como hizo aquel de cuando no le llamaba y tal y que cual y esto y lo otro.

Bueno, le decía que es un día de nombres propios. Hoy hay dos nombres propios en el rincón del desfibrilador de tontos. Desfribilador de tontos es un aparato que inventamos para el ataque de tonto que le da un tonto. Hay tontos que le dan ataques repentinos de tonterías, le pones el desfibrilador y se le va. El tío sigue tonto para toda su vida, pero al menos la crisis aguda se la has superado. Este desfribilador no sirve para otros casos. Casos como el que nos ocupa, por ejemplo, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha propuesto que se suprima el puente aéreo Barcelona-Madrid. Puente aérero que sale a veces cada media hora, cada hora, que lleva muchísimas personas, que los ha llevado durante muchísimos años y en un ataque de "gretismo" se ha vuelto un poquito Greta con su toc correspondiente y ha dicho que como ya tiene AVE, pues que la gente vaya en AVE y que no vaya en avión, que no contamine. Esta es la misma que no quería que vinieran turistas a Barcelona porque también contaminaban.

Fíjense, el puente aéreo representa el 1% de la contaminación de todo el área metropolitana de Barcelona y seguramente habría mil cosas que suprimir antes de que dejar sin servicio aéreo por el que se decantan dos millones y medio de personas.

Ahora la izquierda a por el avión. Los "gretos" a por el avión, pero es que, además, eso que lo diga un tonto sin título, pero es que lo dice un tonto que es alcaldesa de Barcelona. Oiga, que es que va en el cargo tomarse la pastilla para evitar los brotes crónicos de tontería o, por ejemplo, el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, este era alcalde de Calahorra. Tiene cuenta de Twitter y escribe periódicamente y dice, la última: "La derecha utiliza constantemente en sus discursos al Rey contra la democracia", dice. "Ha llegado la hora de que Felipe se desmarque públicamente de esa derecha fascista o tal vez sea el momento de que España se pronuncie sobre su futuro en las urnas", es decir, o el Rey sale a los medios y dice: "PP, Ciudadanos, Vox sois una porquería y a mí no me nombréis" o el presidente del Parlamento de La Rioja va a organizar un referéndum, Felipe, para ver si continúas o no continúas.

Esto ya no es un ataque crónico de tontería. Ah, no, pero este no es de Podemos, no piensen ustedes que es de Podemos, no, no, es del PSOE. Este fenómeno, este turista era alcalde de Calahorra del PSOE, presidente del Parlamento regional. Bueno, tiene que estar temblando el Rey, claro.

Por cierto, hablando de la Familia Real, ha muerto la infanta Pilar, la hermana del Rey don Juan Carlos. Una mujer que quienes la conocíamos la recordamos con muchísimo afecto. Era una gran oyente de de este programa. Recientemente le decía el director de COPE Baleares en una celebración de la patrona de la Guardia Civil en Mallorca: "Soy una 'fósfora'. Dígaselo a Herrera que soy una 'fósfora'". Fallecida ayer en Madrid a los 83 años. En alguna ocasión pasó por estos micrófonos para contarnos cómo veía el ascenso al trono de su sobrino Felipe, por ejemplo.