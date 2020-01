¿Sabes por qué cara debes usar el papel de aluminio?

El papel de aluminio forma parte indispensable en nuestra cocina por su versatilidad. Su fina hoja de metal sumamente flexible, permite envolver y conservar alimentos con gran facilidad.

Pero seguro que a nadie se le escapa que las hojas de aluminio tienen una superficie más brillante y otra más mate, algo que en ocasiones se ha querido relacionar con su forma de uso y su relación con la salud. Hace tiempo circulaba por redes un bulo que alertaba de que la cara mate del papel, la que habitualmente ponemos en contacto con los alimentos, podría contaminarlos. Por el contrario, aseguraba esta información falsa, la cara más brillante ejercía como barrera para evitar el contacto directo del aluminio -que consideraba altamente tóxico- con los alimentos.

La propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) desmentía esta información y aseguraba que ambas caras "son exactamente iguales salvo en el color. No es tóxico a no ser que se ingiera”.

Albal, una de las compañías que fabrica este tipo de papel, también advertía de la innexistencia de diferencias entre la parte brillante y la mate del papel, "ni a la hora de envolver ni de cocinar los alimentos".

"La presencia de una cara brillante o mate es debido al proceso de fabricación por el que pasa, ya que las capas al entrar en contacto con los rodillos quedan más brillantes. Durante la elaboración se prensan dos láminas de aluminio y se hacen pasar por dos rodillos metálicos con la intención de que el producto sea lo más fino y resistente posible. La parte exterior de ambas láminas, en contacto con los rodillos, quedará más pulida y por tanto más brillante; mientras que la parte interna, en contacto con la otra lámina, tendrá un aspecto mate", según explica la compañía en su página web.

Según un estudio toxicológico realizado por la agencia americana ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) el aluminio no sería tóxico para una persona no alérgica a este metal, pero podría ser peligroso si se ingiere en proporciones que superen cierta cantidad.