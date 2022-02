La reflexión de Herrera sobre la situación crítica que atraviesa el PP, entre lo más leído de este martes

Vídeo





Señoras, señores, me alegro, buenos días,

8 de la mañana del martes 22, del 2, del 22, con 22 grados de temperatura de media en toda España, entre 22 y 25 la verdad. Las temperaturas que está muy bien, las lluvias están muy mal. Parece que va a venir un frente que va a dejar algo de lluvia el jueves pero poquita para la que hace falta.

¿No será que este edificio de la calle Génova tiene una maldición? La frase me la comenta un amigo en boca de un dirigente del PP: "Hemos pasado de la sorpresa e incredulidad al bochorno y la tristeza".

La crisis política en el seno del Partido Popular se ha cobrado una nueva víctima: la del secretario general, Teodoro García Egea. Mientras dirigentes, barones y diputados del PP esperan con ansiedad la decisión que pueda adoptar de forma inminente el presidente del partido, Pablo Casado, García Egea ha decidido abandonar su cargo dentro del partido.





Ante una sala repleta de periodistas, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, y el presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades,han presentado en la sede del bufete (ubicada en la calle Jorge Juan de Madrid) la auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia.





Las aportaciones se harán a través de la empresa que también destinará una cuantía al fondo. El trabajador puede decidir incorporarse o no al plan que será pactado en negociación colectiva del sector, es decir no es obligatorio, no puede serlo porque habría que modificar el Estatuto de los Trabajadores, pero sí en ese acuerdo se va a determinar el porcentaje de sueldo que se dedica.