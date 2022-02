El plan de pensiones del Gobierno que no quieren los agentes sociales

Un sistema complementario a la jubilación, similar a un plan de pensiones privado, pero promovido y controlado por el Gobierno.

¿Cómo funciona?



Las aportaciones se harán a través de la empresa que también destinará una cuantía al fondo. El trabajador puede decidir incorporarse o no al plan que será pactado en negociación colectiva del sector, es decir no es obligatorio, no puede serlo porque habría que modificar el Estatuto de los Trabajadores, pero sí en ese acuerdo se va a determinar el porcentaje de sueldo que se dedica. El fondo será gestionado por entidades privadas designadas mediante concurso público, pero supervisado siempre por el Gobierno que se guarda el poder final de decisión a través de órganos de control en el que tendrá mayoría.

¿Quiénes pueden participar?



Un 20% de españoles tiene un plan de pensiones privado y el Gobierno quiere que llegue a la mayoría de los ciudadanos, apunta a 10 millones de trabajadores, porque asegura que hay colectivos que no se pueden permitir uno privado. Así que ha creado este fondo, esta hucha dirigida especialmente a funcionarios, empleados de pymes y autónomos, aunque puede tener acceso cualquier ciudadano. Se trata en definitiva de intentar garantizar un complemento a la pensión pública, un dirigismo hacia un mecanismo del que quiere restar iniciativa a la iniciativa privada.

Sin decisión personal

Juan Luis Santos profesor de economía de CEU San Pablo explica a cope que “es un parche, no soluciona el problema, el problema se solucionaría con un sistema de capitalización privado no público, con una mayor educación financiera para que los trabajadores supieran que tienen que ahorrar para complementar su pensión”. Se pierde el poder de decisión personal “No hay autonomía ni decisión personal o privada sobre qué fondo elegir de acuerdo a la rentabilidad “El problema es que no invertimos donde queremos, es algo organizado desde el Gobierno central”

¿Qué rentabilidad tendrá?

Lo primero es saber que el capital no está garantizado, es decir la tutela del Gobierno no es ninguna garantía, y la rentabilidad será la que determinen las inversiones, pero muchos expertos, tras las experiencias en otros paises, avisan de la peligrosa tentación de invertir en bonos o deuda, no tienen riesgo pero su rentabilidad es casi nula. Es lo que pasó en Estados Unidos con algunos Ayuntamientos o Estados “mucha gente ha quedado finalmente con una pensión más baja de lo que pensaba”. Sí hay beneficios adicionales, como menos impuestos que en los privados e incentivos fiscales que pueden disfrutar empresas y empleados dependiendo de las rentas y focalizado en las medias y bajas. El límite de aportaciones que desgrava es mayor que el de los planes de pensiones privados, recordemos que el Gobierno ha reducido este año el tope de 8.500 euros a 1.500.