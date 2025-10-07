La iniciativa de CaixaBank que busca frenar los "escalofriantes" datos de adicciones entre los jóvenes

Dentro del programa 'Herrera en COPE', de la mano de Carlos Herrera, la periodista Pilar García de la Granja ha presentado un plan para luchar contra las adicciones en los jóvenes, aportando unos datos que ha calificado de "escalofriantes".

Según las cifras, casi un 30 % de estudiantes entre 14 y 18 años revela haber consumido alcohol en forma de atracón en el último mes, y un 16 % dice haber consumido drogas. A estas cifras se suman las nuevas adicciones a redes sociales, apuestas, juegos online y videojuegos.

Los datos son escalofriantes" Pilar García de la Granja Periodista y directora de 'Mediodía COPE'

Circuito Relife para concienciar a 3.000 estudiantes

Con el objetivo de concienciar a los adolescentes sobre estos riesgos, CaixaBank y la Fundación Relife han puesto en marcha la segunda temporada de las jornadas educativas 'Circuito Relife'. Este programa formará a 3.000 estudiantes de entre 15 y 19 años en diez ciudades diferentes, centrándose en la prevención de adicciones tanto a sustancias como a pantallas y nuevas tecnologías.

Las jornadas contarán con ponencias como la del exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno, quien compartirá su experiencia en primera persona para reforzar el mensaje de prevención.