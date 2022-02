Herrera: "El PP está centrado en matarse entre ellos y se ha convertido en el mejor aliado del sanchismo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

8 de la mañana del martes 22, del 2, del 22, con 22 grados de temperatura de media en toda España, entre 22 y 25 la verdad. Las temperaturas que está muy bien, las lluvias están muy mal. Parece que va a venir un frente que va a dejar algo de lluvia el jueves pero poquita para la que hace falta.

Guerras, guerras, hay guerras en el mundo y en guerras en España, guerras concretamente en un partido en España, si quieren llamarle guerra, bueno o yo que sé. Si quieren que empecemos por la metafórica del PP, empezamos.

¿ANTE UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL?

La muy real de Ucrania, la de Ucrania es muy real, hay quien dice ¿estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, tal vez no, lo que pasa es que Ucrania es un escenario donde muchos países se implican y por eso podría parecer, desde luego todos los que actuaron, menos el Japón, en la última Guerra Mundial. Por un lado, Rusia que utiliza una vieja técnica, yo meto allí a unos tíos sin bandera, soldados falsos para hacerme de facto con el territorio, luego declaro, o estos declaran la independencia. Es verdad que en el Donbás, allí hay regiones que son de mayoría prorrusas, se sienten rusos. Luego reconozco la independencia de ese territorio, sin que nadie me bendiga, y luego mando ya a los soldados de verdad. Eso es invadir un país y frente eso se opone la ONU, se opone Occidente, se opone EE. UU., la OTAN. Pero claro, ¿qué tanto por ciento de indignación está dispuesta a pasar a la acción? Es decir, a enviar soldados para defender esa zona de Ucrania. Porque ¿la cosa se queda ahí como se quedó en Crimea o quieres seguir hacia delante Vladimir Putin? Bueno, habrá sanciones económicas, se dan por hecho; y también se da por hecho que ante situaciones de inestabilidad como esa, factores tangenciales como el gasoil o el carburante van a subir, que es exactamente lo que nos faltaba a unaeconomía como la española, que ya verán ustedes en cuanto suban los tipos de interés, en cuanto Europa deje de comprar la deuda, en cuanto se ponga la prima de riesgo española la más alta de toda Europa, y no hace falta mucho para eso, los veremos venir.

¿ESTÁ SOLO CASADO?

Mientras tanto hay una, decía una guerra bueno seguramente es una crisis, pero una crisis de hondo calado en el Partido Popular. Una brecha muy grande, sin que haya visos de que eso pueda terminar de forma suave. Saben que ayer concilió, sin conciliar demasiado, su comité directivo el Partido Popular, como pasa todos los lunes, que digamos la gente más más cercana más leal a Casado y parece que también, en ese comité directivo, hubo quien le dijo a Pablo Casado y al Teodoro García Egea, es decir, al núcleo rector del Partido Popular que debían dar un paso atrás, al lado, donde quieran; para dejar realmente el lugar que ocupan que es el del mando del Partido Popular. A Casado, las vías de agua le entraron directamente a la sala de máquinas que es el Comité de Dirección, y estuvo siete horas reunidos paraconvocar una Junta Directiva Nacional, allí están todos los electos del PP. Claro, Casado cada vez tiene menos bases, menos presidentes regionales, menos imputados, menos seguidores alrededor, y muchos consideran que ha perdido el pulso, que está solo. Él cree que no, él cree que no está solo. Es decir, que a una Junta Directiva Nacional podría convencerla de no realizar un Congreso extraordinario sino esperar al Congreso de julio, allí presentar su candidatura y seguir siendo el secretario general del Partido Popular.

Vídeo

Ayer, hubo algunas voces que le dijeron, le dijeron que tenía que tomar una última decisión, la voz más clara fue la de Núñez Feijóo que es al que postulan como el próximo hombre fuerte del Partido Popular. Pero eso tendría que decirlo un Congreso, bien sea extraordinario u ordinario, Feijóo solo quiere que le elijan si es el solo el que se presenta. Por si acaso la señora Ayuso ha dejado claro que ella no piensa entrar en la guerra pero que tampoco va a enterrar el hacha de guerra con Casado, eso sí no piensa optar, de momento, a presidir el partido.

Bueno, veremos cuánto aguanta Pablo Casado, si es que aguanta, o finalmente entrega la cuchara ante lo que parece una sensación clamorosa en el partido puede que él no la considere así y que prefiere seguir adelante. Pero miren, el drama del PP tiene una imagen doble: Casado puede hacer de Génova, Numancia; pero Pedro Sánchez comparece tan pancho, por ejemplo con la presidenta de Dinamarca para hacer de Greta Thungber, de Nelson Mandela, tiene soluciones para el cambio climático, la crisis de Ucrania y nadie, nadie le responde. Ni a eso ni al abuso en Baleares con el español que quedas incluido como lengua vehicular de su enseñanza, por citar el último estropicio del PSOE porque eso lo ha hecho el PSOE. ¿Por qué? Porque el PP está centrado en matarse entre ellos y en 10 días se ha convertido en el mejor aliado del sanchismo, que no necesita a Podemos, a Esquerra, a Bildu, toda esta chusma, no; ya está el PP para ayudarle en lo que haga falta. Ya no hace falta meterse con Madrid, no hace falta Sánchez porque allí está el PP para atacar a Ayuso, no le hace falta dar explicaciones de todos los escándalos, Plus Ultra, el marido de la directora de la Guardia Civil, el hermano de Ximo Puig… una lista inmensa porque el PP ya tiene escándalos propios para ajustar sus cuentas internas.

Esto seguramente no es del todo justo con Casado, vamos a ver Casado cogió un PP hundido y una derecha dividida en tres y había logrado absorber a Ciudadanos, ganar en Castilla y León aparecer el primero en los sondeos, pero la política no va de Justicia va de utilidad y ha Casado ahora no le quieren sus compañeros, se le manifiestan las bases y en consecuencia le van a abandonar los votantes, esa es la realidad. Esa es la foto actual del PP, dividido, desmovilizado y haciendo de alfombra de Sánchez. ¿Qué le dicen a Casado? Si te atrincheras en Génova equivale a comportarse como esos ingleses que cuando ve la niebla en el Canal de la Mancha dicen que es que el continente está aislado y que Casado eso es inglés. Le instan a tener una salida digna, a facilitar la transición a un líder nuevo que una lo que se ha roto, que tenga capacidad de enfrentarse al peor gobierno que España ha tenido desde 1978. Y le dicen, los suyos, ese líder ya no eres tú, podrías haberlo sido pero una vez que las circunstancias y errores ha hecho que no se cuajara esa alternativa, solo le piden que se retire sin más derramamiento de sangre, no le merece la pena a él, no le sirve de nada al PP sobre todo no ayuda a España.

¿Soy mejor yo para relevar Sánchez o lo es Feijóo? Cuando uno se hace esa pregunta y se la responde con honestidad lo mejor que se puede hacer es aceptarla, proceder en consecuencia, rápidamente con el menor ,si quieren, ruido posible. Pero Casado cree que aún tiene posibilidades, está en su derecho a intentarlo hasta el final. Mientras, el otro, con todos los casos que les he dicho abiertos y en canal, silba tranquilamente por las noches, bueno incluso, también en los amaneceres.