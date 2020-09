La reacción de Herrera ante las condolencias de Sánchez por un etarra, entre lo más visto de la semana

Vídeo

Y Sánchez, ni corto ni perezoso, se ha puesto al lado de los independentistas cargando contra los de Arrimadas. Esto es fantástico. En lugar de ser un partido el que va a apoyar los Presupuestos el que ponga las condiciones, el que quiere poner las condiciones para dejarse apoyar es el partido del Gobierno. Claro, y este bofetón a Inés Arrimadas, a Cs... Si Inés pensaba que había reconvertido a don Juan, pues este desprecio para agradar a Gabriel Rufián la habrá sacado de dudas. Este es así, este igual mañana se levanta, hoy se levanta y lo que hace es volver a decirles que Cs es responsable, imprescindible, maravilloso y...

Ayer no, dice que Arrimadas sigue en la foto de Colón. Hambre, como si manifestarse a favor de España fuese un pecado, pero bueno. Cuando se tiene más respeto por un etarra que por un señor de Getafe, cuando te molesta más un ¡viva España! que un gora Euskadi, el problema lo tienes tú, Pedro.

Carlos Herrera seguirá haciendo “algo más que un programa de radio” en COPE, al menos, hasta 2025. El comunicador más influyente de la radio en España ha firmado su renovación en COPE por cinco años más y seguirá despertando cada mañana a millones de personas a través de “Herrera en COPE”, de 6 a 13 horas de lunes a viernes. Cargado de “energía, motivación y el respaldo de la audiencia”, su continuidad por otras cinco temporadas más representa un serio y profundo compromiso con sus seguidores y con su “vocación de liderazgo, que es la que ha hecho ganarnos el favor del oyente”. Su renovación también es una buena noticia para la industria porque Carlos Herrera es “el mejor prescriptor radiofónico para los anunciantes y las marcas”.

No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si lo van a poder hacer, si el virus no va a seguir comportándose con agresividad y, en el número de contagios, si las medidas van a funcionar, si no, si volverá a cerrarse la escuela, si nos van a confinar. No sabemos nada y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber, pero hay otras que, miren, desde marzo ha habido casi seis meses para calcularlas, es decir, para preparar el nuevo curso escolar ha habido mucho tiempo para eso. Pero a las autoridades les ha atropellado septiembre en la inmensa mayoría con los deberes sin haber. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio y, desde luego, también una cierta sensación de riesgo.

Del mismo modo que yo no me cansó de preguntar a Sánchez por los muertos reales del covid, por la catástrofe de su gestión de la pandemia, oiga, no me voy a cansar de decir que la mesa de diálogo es una mesa para hablar de autodeterminación, dicho de otra manera, una mesa en la que se sientan Sánchez y Torra y van a negociar sobre mi país y el suyo sin que usted o yo podamos decir nada. No es un diálogo, es un diálogo sobre lo que es España, es un diálogo que nos está dejando a usted y a mí al margen. Menos mal que a ellos les une el amor a España. Menos mal.

Y ayer comparece Pedro Sánchez en el Senado y como viene siendo costumbre, oiga, lo que para el resto es un drama para él es una fiesta. Con sonrisas, aplausos de euforia que le montan a Sánchez cada vez que va a una cámara, a un consejo de gobierno que le faltan los bailarines de Giorgio Aresu, la música de Rocky Balboa. Antes decía yo, la presentación de mi querido José Luis Moreno: “Es alto, es listo, las chicas se le rinden, los virus se apartan, el dinero le persigue: Pedroooooo”. Es que lo oyes y tú te dices a ti mismo: “Qué mala suerte tienen los demás por no ser los número uno en muertos, en destrucción de empleo, ruina económica...” Se están perdiendo a un presidente que puede con todo eso y con mucho más.