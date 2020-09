Herrera, a Sánchez: "¡Qué mala suerte tienen los demás por no ser los primeros en muertos y ruina económica!"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Ya son las 8:00, 7:00 en Canarias, y hoy es 9 de septiembre, el día cae en miércoles y salvo Cataluña y Baleares que tienen ahí la DANA dando vueltas y con las tormentas consabidas, el resto del país está pasable para un día de septiembre. No estamos pasables en prácticamente nada, pero particularmente en la lucha contra el coronavirus en los nuevos contagios cada día, se amplía el número, pero sobre todo en los 261 fallecidos en los últimos siete días, 78 en el último día. También es verdad que 944 personas han sido dadas de alta frente más o menos las mismas que han sido ingresadas. El dato de las altas de ayer, parece que nuestra audiencia decía, oiga, decid también la gente que sale de esto, que hay mucha, y tiene mucha razón.

Hoy el Gobierno se reúne con las comunidades para concretar la prioridad en la vacunación. El Gobierno dijo ayer a finales de año se podísn empezar a suministrar los tres millones de vacunas que la UE va a enviar a España. La UE ha hecho una compra centralizada de las dosis de la vacuna que prepara la Universidad de Oxford y una farmacéutica, AstraZeneka. Bueno, la última noticia de ayer mismo por la noche, se ha detenido la fase tres ,la de pruebas en seres humanos, porque uno de los participantes de ese estudio ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable. Eso no quiere decir que la vacuna no sirva, pero se va a retrasar el resultado a no ser que ahora sigan apretando.

¿Qué enfermedad es esa? Es una mielitis transversa, que es lo que ha comunicado el laboratorio, una mielitis de este tipo es una inflamación de la médula espinal que, además, te da un dolor de espalda repentino que puede ir desde la tirantez hasta la parálisis. Y esto suele ocurrir cuando el individuo en cuestión padece esclerosis múltiple, tiene una neuromielitis óptica, un lupo, determinados tratamientos y también, a veces, puede ser una reacción autoinmunitaria ante la administracón de una vacuna. Bueno, digamos que eso es lo que ahora tienen que estudiar, al tío freírle a resonancias magnéticas, alguna punción y ver cuál es el origen de esa mielitis y en función de eso seguir trabajando.

"ES GUAPO, ES LISTO, LOS VIRUS SE APARTAN"

Las consecuencias sanitarias también tienen consecuencias económicas y Bruselas ha vuelto a señalar a España por el impacto que lapandemia está teniendo: la caída del PIB llega al 11,8% en la zona euro, pero es que en España es más de un 18 y somos, además, el país donde más empleo se ha destruido. Se ha destruido más de un millón y medio de empleos.

Y ayer comparece Pedro Sánchez en el Senado y como viene siendo costumbre, oiga, lo que para el resto es un drama para él es una fiesta. Con sonrisas, aplausos de euforia que le montan a Sánchez cada vez que va a una cámara, a un consejo de gobierno que le faltan los bailarines de Giorgio Aresu, la música de Rocky Balboa. Antes decía yo, la presentación de mi querido José Luis Moreno: “Es alto, es listo, las chicas se le rinden, los virus se apartan, el dinero le persigue: Pedroooooo”. Es que lo oyes y tú te dices a ti mismo: “Qué mala suerte tienen los demás por no ser los número uno en muertos, en destrucción de empleo, ruina económica...” Se están perdiendo a un presidente que puede con todo eso y con mucho más.

Ayer restó importancia a la pandemia, que es cosa de las comunidades autónomas, y a sus estragos. O te esconte 22 mil muertos o te dice ante la hecatombe económica que ahí está el tío Pedro para sacarle dinero a la abuela Merkel y no hay ningún problema más. El presumió de haber logrado 140 mil millones de la Unión Europea, pero escondió la letra pequeña. De esa cantidad la mitad hay que devolverla y los otros 75 millones, casi la mitad hay que ponerla por el otro lado como aportación española a los presupuestos de la Unión. Es que nosotros no somos donantes, es decir, España va a recibir limpios 36 mil millones en seis años a una media de 6 mil millones anuales. Bueno, no está mal, pero en un solo año nuestro déficit va a llegar casi con seguridad a los 160 mil millones, es decir, vamos a recibir el 4% del déficit que tendremos cuando termine este año. Hombre, no son migajas, pero la verdad que se parecen.

EL PÉSAME DE SÁNCHEZ A BILDU

Y ayer también en en el Senado, para que ustedes entiendan bien al personaje, durante la sesión de control respondió a una pregunta de Bildu en relación a la situación de los presos de ETA. El presidente del Gobierno lamentó la muerte de un etarra en la cárcel de Martutene. Está muy bien lamentar la muerte de un ser humano, yo no sé quién diga que la muerte de un ser humano es motivo de alegría o de regocijo. Otra cosa es que ese tipo de lamentos, es decir, darle el pésame a Bildu por la muerte de un etarra condenado es reconocer que Bildu es tu aliado, es no tener empecaho en reconocer que necesitas su voto por si acaso y que los herederos de asesinos son el apoyo último de Pedro Sánchez.

Y cuando tú, además, lamentas la muerte de un etarra y das el pésame por ello, es inevitable que también tengas que recordar a aquellas personas a las que este etarra y el resto de etarras y todos los que Bildu celebra y considera héroes mataron, policías, guardias civiles, militares, paisanos, concejales, niños, niñas, todos los demás, es decir, cuidado con los pésames calculados porque tengas tú algún tipo de necesidad porque eso humanamente merma mucho.

Juan Carlos Hidalgo

LA INVESTIGACIÓN POR LAS IRREGULARIDADES DE PODEMOS

Y luego, el PSOE ha boicoteado la comisión de investigacón a Podemos por su financiación ilegal y la Fiscalía se ha puesto al servicio de la causa para decirle al juez que por lo único que tiene preguntar es básicamente por el contrato que firmó Podemos con la consultora Neurona, una única neurona, y que lo demás pelillos a la mar. Pide no investigar el resto de acusaciones que denunció el aogado de Podemos, Calvente, que, por cierto, una de las cosas que dijo fue que el fiscal del caso, el señor Stampa tiene una amistad entrañable y una relación extraordinaria y particular con la abogada de Podemos, Marta Flor, lo cual es un escándalo.

El PSOE tapa investigaciones financiaeras de irregularidad en Podemos, incluida la Fiscalía, hay que mantenerse en el poder a cualquier precio porque las sospechas que planean sobre Podemos dice la Fiscalía que es una cortina de humo. La Fiscalía de Lolita Delgado, pero las que afectan al PP sí que valen. El PSOE está estudiando sumarse a esa petición que ha hecho ERC, ERC ha pedido que ilegalicen al PP, qué habría que hacer con ERC entonces, que ha dado un golpe de Estado, para que el Congreso investigue la implicación del PP en la operación Kitchen, que era la acusación de espionaje al exconsejero del PP, Luis Bárcenas, por el Ministerio del Interior. Es muy delicado, es decir, es poner al Ministerio del Interior a salvarle el pellejo al partido del Gobierno por irregularidades que había cometido su tesorero.Y Cs no descarta apoyar esa petición. Y el Gobierno aprovecha este caso Kitchen para apretar a Casado. Casado era un diputado por Ávila, no tenía responsabilidades en el partido. Esto fue perfectamente amortizado en la moción de censura. Esta y otras cosa no, por cierto, significando que ello no quiere decir que no haya que investigar. Si investigamos, vamos a hacerlo con todo.

Y luego les cuento, si les parece bien, estas cosas que tienen tan divertidas Sánchez y Pablo Iglesias de llevar la adolescencia al Gobierno contando cosas que se dicen, que si uno se enfada y el otro le pide perdón, enfadándose por ello, contando los sms que tiene con el jefe de la oposición. Ya les digo, como una reunión de niñatos adolescentes diciéndose unos a otros quién le gusta a cada uno. Exactamente igual.