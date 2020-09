Herrera: "Ni me canso de preguntarle a Sánchez por los muertos del covid ni por la mesa de autodeterminación"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Cómo les va la mañana? ¿Ya amaneció? Hay una DANA en Baleares que está dejando agua por un tubo, literalmente, cayendo la del pulpo. Lo demás, en el resto del país, bueno, pues más o menos bien como como suelen ser las cosas en el 8 de septiembre, que es el día que es hoy, martes, 8 de la mañana, 7 en Canarias. Algunos niños ayer ya fueron al colegio. Hombre, sí, no ha pasado nada de momento. Dicen las autoridades que si pasa algo, la incidencia en el covid lo notaríamos al final de la semana que viene. Ahora cuidado, mucho cuidado, tenemos que trabajar porque, miren, hay dos preguntas claves que se le pueden hacer al presidente del Gobierno si tiene ganas de contestar, que no tiene: ¿cuántas personas han fallecido en España por el covid? ¿Y por qué somos de los peores países del mundo en la gestión de la pandemia?

Miren, ¿por qué estamos lejos de la situación de abril, de mayo? Porque la situación en general está controlada aunque en todo el país hay más de 7.000 personas ingresadas por covid, al menos 1.000 están en la UCI y ustedes me dirán 7.000 personas de una población de 47 millones, hombre, hay que ponerlo en contexto. Seguramente sí, pero bueno, miren, piénsenlo de otra manera: la ocupación hospitalaria media es del 7%. En la Comunidad de Madrid se eleva, por ejemplo, al 18%, en Murcia la situación de cuidados intensivos es parecida a la que se vivió en marzo y en abril. Ojo porque seguir así, la progresión podría llevarnos a hablar de colapso como cuenta el jefe de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.

¿Buena noticia hay alguna? Hombre, la contaba Pedro Sánchez, con lo cual, yo... Pónganla en la nevera varias veces. ¿Cuál es? La concretó el ministro de Sanidad: España podría recibir en diciembre tres millones de vacunas, que seguramente es el antídoto, no ya por lo científico, por lo meramente químico, biológico, sino por lo psicológico que usted está esperando. Usted y mucha gente. ¿Habrá vacunas en diciembre? Tres millones. Ya, hombre, pero somos 47 millones. Poco a poco, primero se vacuna a las personas más sensibles, más , ancianos, pacientes con patologías previas, gente que trabaja en la Sanidad, en la farmacia y luego, además, se toma una idea de cómo tienen que durar las cuarentenas. Ahora se está pensando que duren algo menos de dos semanas, diez días. Eso favorece a la economía y también sirve para los que tienen que cumplir ese aislamiento lo respeten, especialmente los que han estado en contacto con un contagiado, es decir, bueno, de aquí a que llegue diciembre pasarán muchas cosas. Seguramente aparecerán nuevas vacunas, las que aparezcan serán efectivas, hay muy buenos científicos trabajando en estas cosas y, oiga, ahí andamos.

EL CONFLICTO POR LA NO RENOVACIÓN DEL CGPJ

Ayer en lo que estábamos, lo que toca a la oficialidad, ayer andábamos en el asunto de la justicia española en la que el presidente del Supremo, del CGPJ, ha dicho: “Oiga, pónganse las pilas para llegar a un acuerdo porque llevamos aquí dos, hay que renovar todo esto y yo llevo siendo dos años presidente a base de prórrogas. Cumplan ustedes con su deber”.

Y Pedro Sánchez ayer lo que hizo fue una cosa sin precedentes en la política: revelar una comunicación privada con el líder de la oposición dando a conocer un whatsApp remitido el pasado 22 de julio en el que invitaba a Casado a comenzar una negociación. Parece que esa negociación estaba prácticamente cerrada, pero cuando, claro, socios del Gobierno de Pedro Sánchez, que quieren meter la mano en el CGPJ con todo lo que ha dicho Pablo Iglesias de los jueces, que le ha valido dos notas del Poder Judicial pidiendo un poco de respeto, y con lo que dijo a raíz de la salida del Rey Juan Carlos...

EL FUTURO DEL REY JUAN CARLOS

Por cierto, el Rey Juan Carlos que podría volver, tiene varias alternativas: quedarse donde está para siempre, que no tiene ningunas ganas; volver a su casa donde tiene sus cosas, que es la Zarzuela; volver a España y vivir en otro lugar que no sea la Zarzuela o quedarse a vivir donde está y venir de visita cuando le de la gana. Las visitas pueden ser tan largas como quiera a la Zarzuela, claro, que es donde tiene sus fotos y sus libros y sus calcetines. Son varias posibilidades que a lo mejor está contemplando.

Pues, oiga, cuando empezó Podemos a soltar la lengua de aquella manera, pues, oiga, el PP se lo pensó que estuvieran dos tíos de Podemos dentro del CGPJ. Pero vean ustedes, para retratar al personaje, un presidente que ha cerrado bajo siete llaves su tesis doctoral, que ni la hizo él, que era un fraude, una mentira, que ha suspendido el portal de transparencia, que se niega a apoyar una comisión de investigación sobre Podemos, que no informa sobre la marcha del Rey Juan Carlos a Emiratos, que declara secreto de Estado sus viajes con el Falcon, que pacta a oscuras con Bildu, hombre, va y tiene un ataque de transparencia y se lía a contar intimidades tergiversadas.

EL AMOR A ESPAÑA DE LOS INDEPENDENTISTAS

Miren, la política tiene unas normas y no tienen que ser diferentes de lo privado y forma parte del procedimiento para buscar acuerdos. Este no tiene líneas rojas. Hablar con él, con Sánchez, de cualquier cosa es como hacerlo con la gente de La Tuerka: lo van a contar todo convenientemente manipulado. Eso en cuanto al CGPJ, que es uno de los asuntos del día de hoy, pero hay otros que nacen de estas palabras de Sánchez en TVE acerca de la sensibilidad con la que quiere entender a los que aman a España, es decir, a los independentistas

¿Por qué hay que ser empático y sensible con el que ha querido dar un golpe de Estado? ¿Por qué hay que ser empático y sensible con los que han subvertido la legalidad y que han querido convertir Cataluña por formas violentas? Dice que hay que ser empático y sensible con los secesionistas y propone rebajar el delito de sedición. Dice él que lo aconseja Europa. Es mentira. Mira, puestos a ser empáticos confirmó también su llamada a Torra para convocar la mesa de autodeterminación.

Del mismo modo que yo no me cansó de preguntar a Sánchez por los muertos reales del covid, por la catástrofe de su gestión de la pandemia, oiga, no me voy a cansar de decir que la mesa de diálogo es una mesa para hablar de autodeterminación, dicho de otra manera, una mesa en la que se sientan Sánchez y Torra y van a negociar sobre mi país y el suyo sin que usted o yo podamos decir nada. No es un diálogo, es un diálogo sobre lo que es España, es un diálogo que nos está dejando a usted y a mí al margen. Menos mal que a ellos les une el amor a España. Menos mal.

Kiko Huesca

Y luego les hablo, si les parece bien, de la revisión del juicio de Rodrigo Lanza y ojo al Brexit. Uno de los asuntos que la pandemia borró de las crónicas de actualidad es ese. Y hoy vuelve con fuerza porque Boris Johnson ha amenazado a la Unión Europea de no respetar su acuerdo sobre las relaciones comerciales y sobre Irlanda del Norte, ojo que ahí tenemos un viaje de pescadores en esas aguas, que de repente pueden acabar de pescado.

SEGUNDO JUICIO CONTRA RODRIGO LANZA

Y ayer comenzó el segundo juicio contra Rodrigo Lanza, acusado de asesinar a Víctor Lainez por llevar unos tirantes de España, y los detalles de la agresión que expuso la Fiscalía con espelucnantes: le agredió por la espalda, le dejó ahí tirado sin preocuparse por las consecuencias. Este tío había dejado en una silla de ruedas a una agente de la Policía urbana de Barcelona, pero Colau, Iglesias, todos estos de turno, una serie de periodistillas progres de la Barcelona exquisita le presentaron como víctima de un montaje y, claro, el héroe reincidió y mató a patadas, a puñetazos a un pobre hombre que tuvo la mala suerte de coincidir con él en un bar de Zaragoza. Yo recuerdo a la víctima porque hasta ahora se ha recordado mucho más al verdugo. Los de Podemos, incluso, recibieron a la familia del verdugo y tantos otros lo presentaron como una especie de héroe callejero, miembro de la resistencia al fascismo. Sí, sí, todo lo que quieran, locutores de radio, periodistas... Esa canalla va a tener que condenarle a los que le jalearon y taparon y aplaudieron por lo menos hay que señalarles, ¿verdad Pablito Iglesias? Que nos hacen una pintada de nada en una carretera y nos ponemos a pegar gritos de denuncia, pero si patean a un ciudadano por llevar una bandera nos callamos como puertas o pensamos que algo habrá hecho. Que se repita el juicio y esa broma de los cinco años que en aquel entonces le cayeron, aunque sea por la dignidad de la víctima y de la familia de la víctima sea reconsidera.