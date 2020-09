Herrera, a Sánchez: "El problema lo tiene quien respeta más a un etarra que a un señor de Getafe"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves y es 10 de septiembre. Si la primera crónica que ustedes quieren que yo les brinde es cómo está la cosa del covid, de la pandemia, el galimatías de los datos es tal que ciertamente no sé si en las últimas 24 horas han fallecido 37, 34 o 48 porque tengo datos para todos los gustos, que es el galimatías de la información que aglutina Sanidad y que luego elaboran. La diferencia entre altas y bajas sigue preocupando. Hay 844 personas que han abandonado el hospital ayer, pero 1.100 que han entrado.Y en eso estamos- Y como la vacuna sabemos que no va a llegar tan pronto como creíamos que iba a llegar, el presidente del Gobierno dijo anteayer que a finales de noviembre, en diciembre podríamos empezar a vacunar a las primeras personas de grupos de riesgo. Es un cenizo, va y lo dice y al día siguiente o a las pocas horas el laboratorio comunica que es que ha encontrado a un tío con mielitis transversa que tiene que investigar si es debido a una reacción inmune.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Sea eso o no sea eso, el hecho de que el laboratorio haya paralizado las pruebas es una noticia razonablemente buena porque quiere decir que continúan los protocolos que hay que seguir, se están dando mucha prisa para encontrar una vacuna que seguramente tarde más y lo están haciendo no obstante con todas las garantías. Esto suele pasar en la investigación de todas las vacunas. Siempre hay determinadas personas que te sirven para mejorar el producto que luego tú has de ofrecer a las personas, así que, ¿cuándo estará lo de AstraZeneca, lo de Oxford sin que cunda el pánico? Pues no lo sé, dice la OMS, tampoco lo que dice la OMS hagan ustedes un padre nuestro, que a finales de 2021, primeros de 2022 es cuando todos estaremos vacunados con esta o con otra vacuna. Bueno, mientras tanto vayamos aguantando el tirón, tengamos tranquilidad y preocupémonos por cumplir las normas elementales que sabemos que sirven para no contagiarnos. Y santiguémonos y que sea lo que Dios quiera.

EL GOBIERNO PIENSA CONGELAR EL SUELDO A FUNCIONARIOS

En paralelo, en cuanto a la crisis sanitaria, tenemos que hacer frente a la crisis económica. Antes les hablaba de la niña de poltergeist, ¿se acuerdan? La rubita aquella repugnante y tal, aquella niña, ¿se acuerdan cuando decía 'ya están aquí'.¿Quiénes están ahí? Nosotros podemos exactamente decir eso. Hoy publica El País que el Gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios y que estudia incluirlo en el borrador de los Presupuestos. Congelar, no disminuir. Si es funcionario dirá: si sube la vida y a mí me congelan el sueldo pierdo capacidad adquisitiva. No, dice el Gobierno, espérese porque la inflación es negativa, por lo tanto, bajan los precios, usted no lo va a notar. De acuerdo, pero ya están ahí. O también cuando desde el Ministerio de Escrivá, Seguridad Social, el sistema no peligra, pero el déficit cada mes va engordando. ¿Y dónde va a encontrar el Gobierno dinero?

Bueno, pues hoy decide en el Parlamento si le mete mano al superávit de los ayuntamientos. Si le deja el Parlamento, que ya veremos. Y otra de las posibilidades es las cotizaciones de los autónomos. Y en ello estamos. Usted dirá: “Soy autónomo y no puedo más. Y ahora me dice que me sube usted las cotizaciones, es decir, los impuestos, oiga yo ya directamente, tenga usted la llave que yo me voy a mi casa y ya veré qué saco en los comedores públicos”. Pues en eso estamos, ya veremos hasta qué punto, mañan hablamos con Escrivá que seguramente. Escrivá podrá ser una cosa u otra, será mejor o peor, pero no tiene por qué no decir la verdad, así que mañana, en fin, nos lo comentará. Hoy hablaremos con la señora Calviño.

EL DESPRECIO DE SÁNCHEZ A ARRIMADAS

Con todo esto, el Gobierno mantiene la vista puesta en conseguir apoyos para los Presupuestos. Ya saben que lleva toda la semana haciéndole ojitos a Bildu, dándole el pésame, autovestirse de plañidera, a los independentistas, llamando a Torra para pedirle reanudar la mesa de diálogo, reformar el Código Penal para rebajar la pena de sedición... Y ayer recogió el guante que le lanzó Gabriel Rufián, que ya se deja querer, reconoce que está dispuesto a sacar adelante las cuentas siempre que Sánchez renuncie al apoyo de Cs con los que hasta ahora quería negociar los presupuestos.

Y Sánchez, ni corto ni perezoso, se ha puesto al lado de los independentistas cargando contra los de Arrimadas. Esto es fantástico. En lugar de ser un partido el que va a apoyar los Presupuestos el que ponga las condiciones, el que quiere poner las condiciones para dejarse apoyar es el partido del Gobierno. Claro, y este bofetón a Inés Arrimadas, a Cs... Si Inés pensaba que había reconvertido a don Juan, pues este desprecio para agradar a Gabriel Rufián la habrá sacado de dudas. Este es así, este igual mañana se levanta, hoy se levanta y lo que hace es volver a decirles que Cs es responsable, imprescindible, maravilloso y...

Ayer no, dice que Arrimadas sigue en la foto de Colón. Hambre, como si manifestarse a favor de España fuese un pecado, pero bueno. Cuando se tiene más respeto por un etarra que por un señor de Getafe, cuando te molesta más un ¡viva España! que un gora Euskadi, el problema lo tienes tú, Pedro.

Ayer les invitó a desalojar al PP de Madrid, de Andalucía, de Castilla y León, despreció su apoyo a los presupuestos, tranquilizó a los hombres de negro que ordenan en España, que son los que tienen cogidos por el cono sur a un presidente que les debe el cargo y ayer decía eso: Con Inés no he pasado de un buenos días, no te enfades, cari, que solo tengo ojos para ti.

Ahora, Arrimadas, vamos a ver, ¿va a seguir ayudando a que Sánchez venda la idea de que todo lo que no sea apoyarle a él es la ultraderecha? ¿Va a mantener el respaldo a un presidente que ayer se solidarizaba con un etarra, hoy piropea a un independentista, mañana pierde el glúteo por visitar a Quim Torra y cada día se deja robar la cartera por un partido antisitema e imputado como Podemos? Pues es una pena, en fin, es interesante saber si en eso está o no está y si se da cuenta Cs de eso o no se da cuenta.

HERRERA, SOBRE EL CASO KITCHEN: "TIENE MALA PINTA"

Mientras tanto pide una investigación, una comisión de investigación para el asunto Kitchen que afecta al PP y no, por supuesto, a lo que ocurre con Podemos. La verdad es que el juez ha encontrado indicios verosímiles de que el Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández gastó dinero de los fondos reservados en vigilar a Luis Bárcenas, el tesorero del PP, 53.000 euros gastados en cargarle al chófer la vigilancia al tesorero del PP. Eso tiene mala pinta, se pongan como se pongan, digan que no estaban ahí, que estaban en Ávila, digan lo que quieran los del PP.

Kai Foersterling

Es verdad que todos los señalados, incluso Rajoy, no están en política y es verdad que el Gobierno actual lo usa para tapar sus verguenzas. Pero también es verdad que se puede magnificar lo que quieran para perjudicar al PP, pero dicho todo eso sigue siendo un escándalo. El informe de 52 páginas elaborado por la Fiscalía Anticorrupción es un indicio de que aquel PP organizó una red para vigilar . Y lo hizo con policías, con recursos públicos, con un objetivo espurio, que era encontrale algo a su propio tesorero con lo que callarle la boca. Oiga, el número dos de Fernández le da credibilidad y él estaba allí. Ya si quiren analizamos por qué lo hace, pero lo dice con conocimiento de causa y de un plumazo da credibilidad también, y esto es lo peor para el PP, a todo lo que se sospechaba que sabía y callaba Bárcenas porque Bárcenas... Vamos a ver, ¿para qué quería Fernandez Díaz, el ministro de Interior, investigar a nadie de no ser porque el chantaje buscado era la única forma de callarle la boca? Vamos, si le quería callar la boca por algo sería. Dará que hablar este asunto. De momento dejemos trabajar a los jueces.