Herrera, sobre la vuelta al cole: "Al Gobierno le ha atropellado septiembre con los deberes sin hacer"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a este lunes 7 de septiembre del 2020, que es una semana que empieza con varios cambios. Hay un cambio fundamental que es la vuelta al colegio después de seis meses. También hay cambios climatológicos: llega una DANA, esa depresión que es lluvia a todo lo que da que se va a situar en el Mediterráneo, que está dejando tormentas de las de llover, caer la del pulpo, especialmente fuertes en Cataluña y en Baleares, algunas nubes en el Cantábrico y bajarán las temperaturas en todo el país. Y esta DANA nos va a acompañar, al menos, hasta el miércoles. Y, hombre, al menos hasta el miércoles también tendremos a los niños en el colegio porque todo es absolutamente incierto.

No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si lo van a poder hacer, si el virus no va a seguir comportándose con agresividad y, en el número de contagios, si las medidas van a funcionar, si no, si volverá a cerrarse la escuela, si nos van a confinar. No sabemos nada y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber, pero hay otras que, miren, desde marzo ha habido casi seis meses para calcularlas, es decir, para preparar el nuevo curso escolar ha habido mucho tiempo para eso. Pero a las autoridades les ha atropellado septiembre en la inmensa mayoría con los deberes sin haber. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio y, desde luego, también una cierta sensación de riesgo.

La vuelta al cole causa inquietud en las familias castellonenses.EFE

LA FALTA DE LIDERAZGO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No se puede decir que les haya pillado por sorpresa, que todo esto era imprevisible porque la pandemia nunca se fue y desde julio los contagios comenzaban a desatarse. Hace seis meses que los niños salían del colegio y no han vuelto y tienen que volver porque no hay más remedio que vuelvan. Pero, oiga, mucho gobernante también se fue de vacaciones y como los malos estudiantes dijo ya veremos luego cómo apañarnos y con el apaño no llega. No se ha planificado desde el Ministerio de Educación casi nada: ni una reducción de asignaturas para facilitar la enseñanza ni plan de educación telemática que sea realista en un país que está muy retrasado en acceso tecnológico. Ni siquiera una adaptación real de las aulas, ratios, logística de los padres, que todos sabemos que no es fácil. Nadie, absolutamente nadie tiene todas las soluciones. Se debería haber tenido un plan como Alemania sin ir más lehos y no se ha tenido.

Más allá de decir que el curso va a arrancar con normalidad, que suena un poquito a la orquesta del Titanic tocando mientras se hundía el barco. Hay que ir al colegio, de eso no me cabe la menor duda. Hay sitios igual de seguros o de inseguros y si se toman medidas de protección no hay razón para quedarse en casa. Ya luego, oiga, bien que vas al parque, a la piscina, al bar o al hiper. Ahora, ¿se abren los colegios porque no hay riesgo sanitario o porque la conciliación de los padres sería imposible con los colegios cerrados? ¿Por qué no va a haber público en los estadios y sí chavales en los colegios? ¿Es normal que desde este lunes se suspenda, por ejemplo, las ruedas de prensa presenciales en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, pero las aulas se llenan de niños y de adultos? ¿Qué hace pensar que los 2.000 positivos entre profesores de Madrid no se repetirían en términos proporcionales en el resto de las autonomías? Hubo mucha polémica en Madrid, aquellas colas que se vieron en alguno de los centros donde se realizaban esas pruebas, pero la realidad es que gracias a esas pruebas se han podido destapar esos posibles positivos que tienen que realizarse una PCR hoy o mañana. Y esa prueba confirmará si tienen o no el virus, si pueden o no pueden dar clase, es decir, si hay que contratar sustitutos, no los hay que contratar y todo lo demás. Pero en las demás autonomías cada día conocemos un caso de centro que se cierra o que pospone el comienzo bien en Sevilla o en Guipúzcoa o donde quieran.

Y el viernes Sánchez les exigió a los presidentes autonómicos que se coordinaran con el Ministerio de Sanidad cuando fueran a cerrar los colegios. Con la boca dicen una cosa para tranquilizar al respetable, pero con la mano hacen otra. Podrían ser, hombre, sinceros, decir la verdad, no tenemos ni idea de lo que va a pasar y, además, estábamos en la playa cuando hubo que pensar en ella y que Dios reparta suerte, pero a la Educación empieza a pasarle en septiembre lo que en junio al turismo y ya sabemos cómo ha acabado el turismo. Es para echarle un vistazo.

ABC

UNA APERTURA ATÍPICA DEL AÑO JUDICIAL

Bueno, hoy veremos las fotografías del Rey en una ceremonia atípica: la apertura del año judicial, que tendrá que acreditar que no tienen síntomas, se toma la temperatura a todos los que van a participar, por supuesto, llevar la mascarilla, no abrá cóctel ni corrillo con periodistas y esas otras cosas.

Y mientras tanto, sigue hablándose de la fusión entre CaixaBank y Bankia, que es una fusión, ya les digo, que en lo estrictamente bancario y financiero lo importante es construir la primera entidad bancaria española, es fusionar en lo social y en lo económico Madrid-Barcelona, es crear un arco por encima de las tensiones menores, aldeanas, independentistas de toda esta chusma y esa iniciativa, esa visión hay que agradecérsela al empeño de Isidre Fainé y también a la buena cabeza y al buen criterio del presidente de Bankia, Goirigolzarri que, por cierto, en esta fusión no querrá ser meramente un presidente testimonial, querrá ser algo más.

Y esa fusión no le ha gustado nada a Podemos, al nacionalismo y al independentismo catalán tampoco, con lo cual, oiga, si no le gusta a Podemos y no le gusta al independentismo catalán tiene que ser una buena operación. Hombre, si perturba a Iglesias y a Torra, el paso que se ha dado es el paso correcto.

LA FUSIÓN, UNA VACUNA CONTRA EL INDEPENDENTISMO

¿Por qué les perturba? A Podemos porque frustra el sueño de una banca pública controlada por Iglesias. Eso sería una pesadilla para todos los demás. El banco de amiguetes donde coloco a cualquiera de los inútiles que tiene Podemos por ahí. Y luego, además, hasta que se hunda. Y a los independentistas les demuestras que frente al aldeanismo empobrecedor, que así están las cosas en Cataluña, esta Cataluña Cataluña descuajeringada al que le ha llevado esa chusma política, el trabajo en equipo de Madrid-Barcelona siempre rinde beneficios.

No obstante, yo me quedo con algunas preguntas por curiosidad que me quedan al vicepresidente segundo de España y primero de Galapagar: a ver, chavalote, ¿tu modelo de banca cuál es? ¿El banco de Venezuela o la caja de ingenierons donde te concedieron la hipoteca por el pisito en la Sierra tan cuqui y tan proletario? Ysi al Poder Ejecutivo y Legislativo que ya tiene este Gobierno, que ha entrado donde ha querido y se ha apropiado de estructuras del Estado, si además le añadimos el control financiero y el judicial en lo que habrá que ir pensando no es en cambiarle de nombre al banco, hay que ir pensando en cambiar de nombre a un país entero, la república bolivariana ibérica. La fusión bancaria es, entre otras muchas cosas, una vacuna para evitar eso.