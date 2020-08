La radiografía de Herrera al Gobierno que está por venir, entre lo más leído del lunes

Vídeo

¡Cuánto me alegro de saludarles en este final del mes de agosto, que cada vez empieza antes! En la radio, se acordará Ferrari, que está aquí conmigo, empezaban a las 9 de la mañana los programas de la mañana.

Antes no es que no hubiera radio, había radio y muy buena, era una radio informativa de matinal, y poco a poco se fue empezando antes y antes y antes porque la gente se levantaba antes y empezaba a trabajar antes y quería información antes y la gente vivía fuera de las grandes ciudades y se acumulaba y se atascaba... Total, a las 6 de la mañana. Y yo no empiezo antes porque no me dejan, que ya me gustaría. Y exactamente lo mismo eso, por el otro lado. Las temporadas radiofónicas empezaban a mitad de noviembre con toda tranquilidad. Ahora, 31 de agosto. Aquí está el tío que, bueno, la verdad, ha estado entre polígonos y ora cosa y la de más allá la semana anterior.

Pablo Iglesias y Macarena Olona. Dos nombres que juntos sorprenden y que, a priori, nunca devberían mezclarse. A pesar de pertenecer a dos partidos antagónicos en lo ideológico y en cualquier circunstancia de la vida, el de Podemos ha realizado un curioso y comentado gesto en redes sociales con el que muchos han empezado a elucubrar. ¿Admira Iglesias a la diputada de Vox más mediática? ¿Es un seguidor encubierto de Macarena Olona? ¿Por qué Pablo Iglesias ha empezado a seguir a una cuenta llamada 'Club de Fans Macarena Olona', en Twitter? Hay veces que lo insólito ocurre.

El ‘Black Lives Matter’, que traducido al español significa ‘Las vidas negras importan’, es un movimiento originado dentro de la comunidad afroamericana de EE.UU. que comenzó en el año 2013, tras la absolución George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo.

Aunque se han venido manifestando siempre que se ha producido la muerte de un afroamericano a causa de una acción policial, dichas protestas han tenido siempre un carácter interno de EE.UU., siendo a raíz del muerte de George Floyd mientras estaba siendo detenido por un policía de Mineápolis, cuando el movimiento cobró realmente importancia y relevancia a nivel internacional, pues las protestas y consignas que lanzaron durante aquellos días posteriores al pasado 25 de mayo, se extendieron por numerosos países de todo el mundo.

El último caso se ha producido este fin de semana, concretamente este pasado domingo, cuando en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige el socialista José Luís Ábalos, ha aparecido la siguiente publicación: “Han tardado varios días en aparecer. ¿Dónde ha estado metido Juanma Moreno mientras Huelva ardía? De vacaciones con su superpresi o tratándose cosas inconfesables?”.

Los Informativos de Antena 3, presentados por Matías Prats en su edición de fin de semana, han querido analizar en las últimas horas el papel que Manuel Castells, ministro de Universidades nombrado por Pedro Sánchez, ha jugado en las últimas semanas de cara al inicio del comienzo de curso universitario.

En los últimos días, el regreso de miles de estudiantes a las aulas de los colegios y las universidades de nuestro país ha sido uno de los temas más comentados, sobre todo por el desconocimiento que existe sobre los protocolos que se tendrán que seguir para mantener la seguridad sanitaria de todos los alumnos que tengan que acudir a las clases de manera presencial.