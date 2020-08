El detalle oculto del abogado de Junqueras durante el juicio al ‘procés’ que sale ahora a la luz

El ‘Black Lives Matter’, que traducido al español significa ‘Las vidas negras importan’, es un movimiento originado dentro de la comunidad afroamericana de EE.UU. que comenzó en el año 2013, tras la absolución George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo.

Aunque se han venido manifestando siempre que se ha producido la muerte de un afroamericano a causa de una acción policial, dichas protestas han tenido siempre un carácter interno de EE.UU., siendo a raíz del muerte de George Floyd mientras estaba siendo detenido por un policía de Mineápolis, cuando el movimiento cobró realmente importancia y relevancia a nivel internacional, pues las protestas y consignas que lanzaron durante aquellos días posteriores al pasado 25 de mayo, se extendieron por numerosos países de todo el mundo.

Ahora, un internauta ha desvelado un detalle oculto relacionado con este movimiento de protesta, que ha pasado desapercibido hasta el día de hoy para la inmensa mayoría de nosotros. Y es que el abogado defensor de Oriol Junqueras durante el juicio del ‘procés’, celebrado entre el 12 de febrero y el 14 de octubre del pasado año 2019, Andreu Van den Eynde, lucía en su ordenador una pegatina donde se puede leer perfectamente ‘Black Lives Matter’, según la fotografía que han compartido en Twitter.

Llevo un par de días que me ha dado, no sé por qué, por volver a mirar vídeos del juicio del "procés"... y miren lo que he encontrado (es el abogado de oriol junqueras). Esto es en marzo o abril de 2019. Raro, ¿no? pic.twitter.com/oytlHiRYFk