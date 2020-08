Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Cuánto me alegro de saludarles en este final del mes de agosto, que cada vez empieza antes! En la radio, se acordará Ferrari, que está aquí conmigo, empezaban a las 9 de la mañana los programas de la mañana. Antes no es que no hubiera radio, había radio y muy buena, era una radio informativa de matinal, y poco a poco se fue empezando antes y antes y antes porque la gente se levantaba antes y empezaba a trabajar antes y quería información antes y la gente vivía fuera de las grandes ciudades y se acumulaba y se atascaba... Total, a las 6 de la mañana. Y yo no empiezo antes porque no me dejan, que ya me gustaría. Y exactamente lo mismo eso, por el otro lado. Las temporadas radiofónicas empezaban a mitad de noviembre con toda tranquilidad. Ahora, 31 de agosto. Aquí está el tío que, bueno, la verdad, ha estado entre polígonos y ora cosa y la de más allá la semana anterior.

Y usted ahora mismo vuelve y dirá: “Bueno, yo no me he ido”. Si los que se han son unos cuantos y se han dio como se han ido, la verdad, el que ha podido, el que ha tenido para irse , etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que ponemos en marcha esa especie de ceremonia de la vuelta a la rutina o a las cosas, a encontrarnos todos con las cosas de cada día.

RESPUESTAS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Y lo que nos encontramos es un panorama en el que se nos plantean muchas preguntas. Usted se hace muchas preguntas ahora mismo para las cuales, créame, buscamos respuestas a lo largo de todos estos días y no todas se encuentran. Usted seguramente se está preguntando: “Oiga, ¿yo me puedo contagiar con toda la nueva ola de brotes y rebrotes que están apareciendo?” Pues depende de cómo haga usted las cosas. Y también depende de la suerte que tenga. Pero algunas cosas no se hacen bien en España. “Oiga, ¿tendré vacuna cuando salga?” Seguramente sí. La vacuna dice el ministro Illa que quiere empezar a inyectarla en el mes de diciembre. Bueno, habrá que ver. ¿Tendré trabajo? "¿Seguiré estando en el ERTE?" "¿Me van a dar el ingreso mínimo vital?" Pues, oiga, con la contracción del PIB de España y con la desaparición de puestos de trabajo que eso conlleva, soy incapaz de responderle a su pregunta. "¿Tendré colegio nomal para mi hijo?" "¿Le podré llevar mañana o pasado o el otro o el de más allá?" "¿Va a ser un peligro de vector de contagio?" "¿No lo va a ser?" "¿Me van a ocupar la casa de la playa?" No lo descarte, esperemos que no, pero no lo descarte. Todas esas preguntas, que lo que conlleva son inquietudes muy concretas, puede solucionarlas o aclararlas o responderlas o ayudar a que no sean un tormento, efectivamente, la organización política y social de un Estado que funcione, es decir, un Estado donde usted aprieta un botón, hombre, y la cosa funciona.

Hoy nos planteábamos la pregunta ques se hace ABC en su editorial esta mañana: ¿Tiene el Gobierno un plan para España? ¿Tenemos un plan en el que, ya saben ustedes que el que preside este Gobierno es de aquellos que si la realidad le estropea la merienda, empieza a hacer ruido para que nos distraigamos al menos durante unos minutos. Pero no oigamos el ruido, no oigamos la propaganda y olvidémonos en la medida en que sea posible de la incompetencia de su persona y de las personas que rodean a su persona. No todas, pero unas cuantas.

UN GOBIERNO DE COARTADAS

Miren, hay una extraña tendencia, muy extraña de este Gobierno de entenderse con todos los que quieren que España deje de ser España. El PSOE, que se parece poco al PSOE del antiguo testamento que de manera, hombre, particularmente brillante, hizo prosperar a España en los años 80, ha pactado con una banda más que con un partido cuyas diferencias esenciales entre ellos, si las hay, las orquestan o las dejan de orquestar, las escenifican como medio de propaganda. Nada más.

¿Hay un plan para España? ¿Qué necesita España? España necesita programas, reformas, confianza para los inversores, garantía para la propiedad privada, derecho a la prosperidad sin que el Estado sea un sacamantecas, planes duraderos de educación y consensuados, inversión y desarrollo tecnológico. ¿Eso cree usted que ahora mismo lo está trabajando un Gobierno que se ha ido de vacaciones ante la peor pandemia de Europa, con los peores resultados de Europa, con la incompetencia más grande de Europa? No tenemos un plan. Desde luego, sí que hay mensajes confusos, marketing político muy barato, básico, elemental, alas de incomprensión para quienes quieran hacer de esta España de nuestras propias narices nada parecido a España. Ni Presupuestos Generales confeccionados bajo criterios racionales y consencuados con las demás formaciones políticas, ni si quiera ideas concretas sobre cómo controlar el desafío de una pandemia que vuelve a irse de las manos. Así, bueno, este no es un Gobierno de planes, es un Gobierno de coartadas. Cuando no hay plan la coartada se presenta como excusa para cargarle siempre la responsabilidad a alguien.

CONFÍE EN ESPAÑA

Verán ustedes, cualquier soldado en camino de desánimo seguramente es una derrota, así que aunque el mundo entero señale a nuestro país como un país de riesgo, piense, y aunque seamos los peores en gestionar esta segunda ola como fuimos los peores en gestionar la primera, aunque seamos el país que menos confianza otorga a la recuperación económica, que veremos si llega después de la “v”, de la “w” o de la colección de “w”, que ya veremos cuándo llegue. Aunque usted tenga incertidumbre por saber si ese invento de los ERTEs que, fíjese, iba en la reforma laboral que estos querían pactar con los herederos de ETA, aunque no tenga usted claro qué puede pasar si coge el transporte público y se junta con otras personas que van a trabajar o van donde tengan que ir y corra el peligro de contagiarse o no contagiarse, aunque todo eso pase, aunque crea usted que los retos a los que nos enfrentamos, el reto sanitario, el reto educativo, el reto presupuestario, el reto social, ERTEs y otras cuestiones y el reto legislativo lo afrontemos con la inseguridad que crea estar en manos de unos incompetentes, mire, confíe usted en su país.

Varios vecinos guardan cola durante un cribado masivo ante el Centro Cívico de Sant Idelfonso del barrio de Sant Ildefons de Cornellà (Barcelona)..EFE/ Alejandro García/ArchivoAlejandro García

Confíe usted en que este es un país en el que gracias al trabajo de gente como usted que oye la radio como usted, es posible que seguramente se produzca ese milagro de apretar el botón y que el mecanismo arranque y funcione. Nos queda la confianza en España, la confianza en cada uno que formamos España como pequeñas hormigas que creamos este colectivo. Y la radio estará ahí en esta segunda ola del desafío a través de este programa dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite, cubriéndole todas las incertidumbres que le puedan asolar. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.