El pronóstico de Vicente Vallés sobre las elecciones catalanas, entre lo más leído de este miércoles

Vicente Vallés, director y presentador de los Informativos de Antena 3 y columnista del diario 'La Razón', ha analizado en su último 'vlog' la situación enCataluña, que en menos de dos meses vivirá unas nuevas elecciones autonómicas. En este sentido, Vallés ha explicado cómo ve el futuro después de los comicios, justo en los mismos días en los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado la puerta abierta al posible indulto de los políticos independentistas en prisión.

No es tan habitual que Isabel Pantoja sea noticia fuera de nuestras fronteras. Y menos en un país como Estados Unidos. Una joven llamada Mandi Castillo sorprendió a todos cuando el pasado mes de marzo acudió al programa "La Voz" para interpretar la canción de Juan Gabriel "Así fue", que también popularizó Isabel.

Audio

El colaborador de 'Herrera en COPE', Luis del Val, pone el foco este miércoles en la imagen del día, en el autobombo de Pedro Sáchez sobre su gestión.

El coronavirus, de forma irremediable, se ha colado en las tertulias televisivas. No hay programa de nuestra pequeña pantalla que no aborde en profundidad la pandemia con todo lujo de detalles. 'Cuatro al día' no es una excepción. De hecho, el programa de Mediaset suele dar bastante cabida a los contenidos relativos a la enfermedad en su escaleta.

También en cuanto a los comentarios de sus tertulianos, con Javier Ruiz como voz más destacada. Fue una reflexión de este último relativa a la covid-19 la que dejó sin palabras a sus compañeros de plató este lunes.

Un nuevo sistema está siendo utilizado por delincuentes de todo el mundo para robar cuentas de WhatsApp a miles de usuarios. Los atacantes aprovechan un agujero en el sistema de autenticación de la aplicación para secuestrarte la cuenta y engañar a través de ella a todos sus contactos. De esta manera, los teléfonos atacados se multiplican.