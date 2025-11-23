TIEMPO DE JUEGO
La teoría de Santi Cañizares sobre la suplencia de Vinicius en el Elche-Real Madrid: "No creo que a Xabi Alonso en este momento le apeteciera mucho que fuera el capitán"
El exguardameta internacional analizó la suplencia del brasileño en el encuentro del Martínez Valero.
El Real Madrid, tras las dudas que dejó en los dos últimos encuentros antes del parón de selecciones con la derrota en Liverpool y el empate en Vallecas ante el Rayo, visitó este domingo al Elche en el Martínez Valero con el objetivo de conseguir la victoria para mantener el liderato después de la victoria del Barcelona ante el Athletic en el regreso al Camp Nou (4-0).
sorpresas en el once
Xabi Alonso introdujo varias sorpresas en el once, con un esquema de tres centrales, y con suplencias destacadas de Vinicius o Valverde, pero con la titularidad de Trent y Rodrygo.
El técnico del Real Madrid ha formado su equipo inicial con Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Rodrygo, Arda Güler, Ceballos, Fran García; Bellingham y Mbappé.
la teoría de cañizares
Antes de comenzar el encuentro, el exguardameta internacional y exjugador del Real Madrid Santi Cañizares lanzó una teoría sobre la suplencia de Vinicius.
Cañizares recordó que "el primer capitán es Carvajal, el segundo es Valverde, el tercero es Vinicius y el cuarto es Courtois", por ello, "al no estar Carvajal y al no estar Valverde, yo no creo que Xabi Alonso en este momento le apeteciera mucho que fuera el capitán".
En el club ilicitano, el portero cedido por el Barcelona Iñaki Peña regresó a la portería. El entrenador del Elche, Eder Sarabia, que ha introducido cuatro cambios con respecto al último partido, ha apostado en el equipo titular por Iñaki Peña; Héctor Fort, Chust, Affengruber, Álvaro Núñez; Germán Valera, Aguado, Febas, Diang; Rafa Mir y André da Silva.
rivales
El Real Madrid llegó a este partido ya sabiendo que el Barcelona había goleado al Athletic (4-0), que el Villarreal consiguió ganar al Mallorca (2-1), y el Atlético se impuso al Getafe por 0-1, justo antes del encuentro de los merengues.