Javier Ruiz hace enmudecer el plató de 'Cuatro al día' con esta reflexión: "Si obligamos a..."

El coronavirus, de forma irremediable, se ha colado en las tertulias televisivas. No hay programa de nuestra pequeña pantalla que no aborde en profundidad la pandemia con todo lujo de detalles. 'Cuatro al día' no es una excepción. De hecho, el programa de Mediaset suele dar bastante cabida a los contenidos relativos a la enfermedad en su escaleta.

También en cuanto a los comentarios de sus tertulianos, con Javier Ruiz como voz más destacada. Fue una reflexión de este último relativa a la covid-19 la que dejó sin palabras a sus compañeros de plató este lunes.

Javier Ruiz hace enmudecer el plató de 'Cuatro al día' con esta reflexión

“En el puente de diciembre tuvimos una subida del 70% de contagios. Para que la gente lo entienda, es prácticamente duplicar la cifra que tenías. El segundo puente fue un crecimiento del 80%, y estamos en mitad del tercero. Insisto: no va bien”, expuso Ruiz en un primer momento.

A continuación, empezó a contar la teoría que quería sacar a la palestra. “Yo digo una cosa para quienes estamos diciendo lo de 'No, es que tal, los negocios y tal'. Están cerrados (es verdad que con ayudas públicas, que yo sigo diciendo que es lo que echo de menos en este Gobierno) restaurantes, bares y localesen Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica. Aquí, abiertos”, aseveró.

Para añadir después: “Están cerrados comercios no esenciales en Alemania, Francia, en Italia en parte, en Holanda y en Bélgica”. ¿Conclusión para el colaborador de Joaquín Prat? “Si obligamos a cerrar, hay que ayudarles económicamente (a todos los comercios ya mencionados), pero mantener esto como si no pasara nada sigue siendo un suicidio”.

No cabe duda de que Javier Ruiz dejó en el aire un endurecimiento aún mayor de las restricciones por el coronavirus. Aunque centrada en la hostelería, su reflexión podría llevar implícita la petición, a las más altas instancias del país, de llevar a cabo un nuevo confinamiento. De ahí el enmudecimiento generalizado que provocó la opinión del tertuliano nada más ser lanzada.