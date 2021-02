El pronóstico de Herrera sobre la independencia de Cataluña, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

¿Qué mensaje es el que manda el PSOE? Que sí va a pactar con ERC. ¿Cuál es el que manda Illa? Que no va a pactar con ERC. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si puede ser? Pactarán, claro que pactarán. Pero me atrevo a preguntarles qué pasa si el soberanismo, los del fricandó, ERC, la CUP y alguna que otras excrecencia que haya por ahí, en virtud del sistema electoral catalán, que prima a determinados territorios sobre otros y en virtud de la abstención que posiblemente afecte mucho más al constitucionalismo que a los hiperventilados obtiene el 51% de los votos y si cumplen inmediatamente su amenaza y proclaman otra declaración unilateral de independencia, que es lo que lleva Puigdemont en su programa y lo que no podrá negar Junqueras y compañía por mucho que en la cárcel estén, ¿qué hará el Gobierno de Sánchez? ¿Activirá el 155 o no? Y mientras Illa diciendo que no pactará con indepes.

Todos conocemos a Antonio Resines, acostumbrados a verle en la pequeña y en la gran pantalla, podemos identificar prácticamente cada rasgo de su persona, su cara, sus gestos y hasta... ¿Su voz? No suele ser el aspecto al que más atención prestamos como espectadores, pero es sin duda uno de los que más marca la actuación y la presencia de cualquier artista en su trabajo. La de Antonio Resines tiene una particularidad, muchos la han identificado con la voz de uno de los políticos más conocidos de Vox, un vínculo sorprendente que ha protagonizado apariciones televisivas.

Este martes el doctor del Hospital Ramón y Cajal, el famoso doctor César Carballo, ha mandado una recomendación a la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que el médico de urgencias considera que puede ayudar al fin de la pandemia en la comunidad, una de las más golpeadas desde el inicio de la pandemia.

Carballo es uno de los médicos más conocidos, especialmente por su papel en televisión durante estos últimos meses. Actualmente colabora con muchos de los programas que se emiten en antena, especialmente con 'La Sexta Noche', donde semanalmente ofrece la evolución de la epidemia en nuestro país.

La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha advertido de que aún no se sabe si las personas vacunadas, "si se exponen al virus, se infectan y son contagiosas sin síntomas", por este motivo ha recomendado mantener las medidas de prevención contra la covid-19, que se han ido tomando en las últimas semanas, especialmente como una de las vías para hacer frente a la tercera ola de la covid-19.

El debate de ‘Andorra’ sigue de actualidad después de que hace unos días el ‘Youtuber’ de doble nacionalidad ‘El Rubius’ confirmara en su canal de Twitchsu decisión de mudarse al principado tras sentirse perseguido dice, por Hacienda. Un debate que ha llenado los titulares de radio, televisión y periódicos y que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados.

Una de las críticas más sonadas recibidas por el influencer ha sido la del exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga en la que llegó a decir: “Entonces igual a ese chaval de 15 o 16 años habría que explicarle la cantidad de cosas de la que él disfruta durante 15 o 20 años pagadas gracias a que pagamos impuestos”. “Pero si ya tienes pasta para siete generaciones, ¿qué haces yéndote fuera ahorrarte unos duros? Iros a cagar” terminó. Un vídeo que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias retwitteó en Twitter y que no sentó nada bien al ‘Youtuber’.