El cantante Huecco sale en defensa de 'El Rubius' y señala un detalle de la vida privada de Pablo Iglesias

El debate de ‘Andorra’ sigue de actualidad después de que hace unos días el ‘Youtuber’ de doble nacionalidad ‘El Rubius’ confirmara en su canal de Twitchsu decisión de mudarse al principado tras sentirse perseguido dice, por Hacienda. Un debate que ha llenado los titulares de radio, televisión y periódicos y que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados.

Una de las críticas más sonadas recibidas por el influencer ha sido la del exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga en la que llegó a decir: “Entonces igual a ese chaval de 15 o 16 años habría que explicarle la cantidad de cosas de la que él disfruta durante 15 o 20 años pagadas gracias a que pagamos impuestos”. “Pero si ya tienes pasta para siete generaciones, ¿qué haces yéndote fuera ahorrarte unos duros? Iros a cagar” terminó. Un vídeo que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias retwitteó en Twitter y que no sentó nada bien al ‘Youtuber’.

�� Juanma López Iturriaga explica a la perfección la situación de los youtubers que se van a Andorra para no pagar los impuestos en España. pic.twitter.com/yJHfQPSLCT — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) January 20, 2021

EL COMUNICADO DE EL RUBIUS

Tras las palabras del exjugador de baloncesto y el vicepresidente del Gobierno, ‘El Rubius’ aclaró en un comunicado sentirse señalado por Pablo Iglesias: “Por no mencionar al vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista” aclaró.

LA RESPUESTA DE HUECCO

Ha sido ahora cuando el cantante madrileño y extremeño Huecco ha opinado a través de las redes sociales para mostrar su apoyo al influencer. A través de su cuenta oficial de Twitter el cantante ha destacado las palabras del joven y ha mandado un recado al vicepresidente del Gobierno: “Destapas verdades muy incómodas para el sistema Rubius. El ‘VicepresiNetflix’ del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada” escribía. “Sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis” finalizó.

Pues @Rubiu5 lo he leído hasta el final... destapas verdades muy incómodas para el sistema ����

El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada... sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis. https://t.co/MDhlsE2S8Y — HUECCO (@Huecco) January 30, 2021

Y es que el cantante de la popular sintonía de ‘Tiempo de Juego’ no se quedó ahí y quiso defenderse ante las acusaciones de no querer pagar impuestos: “Algunos estáis llevando el hilo a que defiendo el no pagar impuestos. Jamás. Falso. Solo he abierto el debate de que, con Autónomos y Pymes al límite, no me parece la mejor idea SUBIR impuestos sin gestos de empatizar reduciendo el Gasto en plena crisis”.

Tras la crisis del coronavirus y el pago de los impuestos en muchos servicios no esenciales que se encuentran cerrados el madrileño finalizó: “Nuestro bienestar se nutre de nuestros impuestos pero un abuso de ellos en plena crisis nos hundirá aún más a todos”.

CRÍTICAS AL CANTANTE

Han sido muchas las respuestas y críticas que ha recibido el cantante tras opinar del tema. Críticas que le han tachado de recibir dinero de la Junta de Extremadura para sus conciertos y de olvidar su época de conciertos en espacios ocupados. Críticas a las que ha querido responder el propio cantante dando por terminado el debate.

Queridos haters y trolls ����: pago desde siempre orgulloso todos mis impuestos en España ���� ❤

Lástima q no se pueda marcar en la declaración la casilla de Sanidad/Educación/Limpieza...

Parte va a 6000 coches oficiales eco, 23 ministerios, chiringuitos...¿Y si reducimos Gasto��? https://t.co/O13geQyyHf — HUECCO (@Huecco) January 31, 2021

