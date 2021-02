Margarita del Val explica cuándo se acabarán las restricciones tras la llegada de las vacunas

La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha advertido de que aún no se sabe si las personas vacunadas, "si se exponen al virus, se infectan y son contagiosas sin síntomas", por este motivo ha recomendado mantener las medidas de prevención contra la covid-19, que se han ido tomando en las últimas semanas, especialmente como una de las vías para hacer frente a la tercera ola de la covid-19.

Las comunidades se blindan ante la tercera ola

Todas las comunidades autónomas han adoptado precisamente diversas medidas para combatir la tercera ola, que ya ha superado a la segunda y ha dejado la incidencia acumulada en los 900 casos cada 100.000 habitantes, una de las cifras que España manejaba en el mes de abril, el más letal de todo lo que llevamos de pandemia.

Esto ha provocado, además, que muchas fiestas tradicionales de nuestro país se hayan cancelado, como los Carnavales, las Fallas de Valencia y la Semana Santa sevillana. La última en anunciar su no celebración ha venido del norte. La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, ha explicado este miércoles que no va a ser probable poder celebrar los Sanfermines 2021 debido a la pandemia. 2 "Una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible", ha explicado en un acto con empresarios.

Los vacunados también deben tener restricciones

Para la experta, "la respuesta inmunitaria de la vacunación es amplia, reconoce muchos epítopos de proteínas del virus (la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario), y parece bastante duradera".

Otro de los aspectos puestos de manifiesto por la viróloga e investigadora ha sido que "el sistema inmunitario se entrena y se refuerza al exponerse al coronavirus o a partes del mismo, como las que llevan las vacunas con muy diversas tecnologías", recordando a su vez que "la infección tiene riesgo de mortalidad" y que "las vacunas son muy seguras", insistiendo en que "merece la pena vacunarse".

Con respecto a la infección natural "esta confiere una cierta protección frente a los síntomas. Las vacunas también, un 95 % las dos de RNA mensajero", en referencia a las de Pfizer y Moderna, y recordando que "con la segunda dosis, el refuerzo de anticuerpos neutralizantes es muy potente".

"Sin embargo", ha puntualizado del Val, "todavía no sabemos si las personas vacunadas, si se exponen al virus, se infectan y son contagiosas sin síntomas. Por eso nos quedan por lo menos varios meses de mantener todas las medidas de contención, también los vacunados", ha querido destacar.

