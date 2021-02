Herrera: "¿Activará Sánchez el 155 si los independentistas cumplen su amenaza y proclaman la DUI?"

Anterior Siguiente Audio Vídeo

Señoras, señoras,me alegro, ¡buenos días!

Ya nos hemos metido en un miércoles, ya estamos en el día 3 con este carretón de borrascas que entran por la península, ahora por Castilla y León, dejan un poco de agua, van feneciendo a medida que caminan hacia el este con temperaturas muy agradables para el mes de febrero que seguramente tornarán un poquito más invernales.

Vamos a ver, damas y caballeros, los datos de la pandemia son necesariamente.... Hay un dato que es definitivo, que es terrible, que son 724 muertos en un solo día. Esto equivale a los días de abril del año pasado, del confinamiento del año pasado. Ahora, es bien verdad que bajan los contagios y baja la incidencia acumulada porque vivimos en una suerte de media burbuja. No de confinamiento, pero de media burbuja. Vamos a trabajar y de trabajar salimos y, hombre, a lo mejor pasamos a tomar una cerveza a alguna parte donde haya sitios para tomar una cerveza o nos encontramos con alguien con distancia y mascarilla, pero a base de todo ello, a pesar del gran poder de contagio que tiene la cepa que ahora mismo empieza a circular a sus anchas por España, la cuestión se va controlando, va descendiendo. Hombre, ayer hubo más altas hospitalarias que ingresos en el hospital y ese cambio es el que hace esperanzarse a los especialistas. Incidencia, contagios, altas e ingresos, ahora bien, muertos 742.

El Gobierno ha dejado aquellos optimismos que uno en su bondad, vamos a ver si damos ánimos a la gente, si en Semana Santa más o menos se podrá mover, a lo mejor nos podremos mover, pero no habrá Semana Santa, no habrá Feria de Sevilla, no habrá Sanfermines. Lo tiene que decidir el ayuntamiento, pero el gobierno navarro ha dicho “oiga”. ¿Ustedes se imaginan Pamplona abarrotada como se pone en Sanfermines en las calles y en la Plaza del Castillo?

Pues no es fácil contemplar, así que adiós al optimismo y hola a la vacunación que a lo mejor contempla el que se puede usar la vacuna rusa. Nos reímos mucho de este asunto, de la vacuna rusa y de la vacuna china, pero, hombre, es verdad que despusé de todo ha dicho la revista Lancet, que es una revista científica prestigiosa, que la vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 91% después de probarla en un ensayo con 20 mil personas. Ahora quieren ampliarlo a 40 mil. Si eso hace que se apruebe por la Agencia Europea del Medicamento, bueno, ha dicho Vladímir Putin que está dispuesto a llenar esto de vacunas rusas. No puede haber mayor satisfacción para Vladímir que pensar que Europa va a solventar el problema de la vacuna con la suya. Alemania lo está estudiando, así que ya veremos.

DESMONTAR EL ESTADO CON LOS INDEPENDENTISTAS

Bueno, campaña electoral en Cataluña. Miren, hoy se da una circunstancia muy curiosa, que por un lado Salvador Illa declara en el diario El Mundo que no quiere pactar con independentistas, que él como mucho pactará con Podemos y que luego, desde fuera, le apoye el que quiera. Si pacta con Podemos habrá anticonstitucionalistas que lo que quieren es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque sea para votar que no, pero los habrá. Vamos a dejarlo ahí. Pues va el PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez y te desmonta esa afirmación. Es verdad que como tienen cara de cemento les importa muy poco.

¿Pero qué es lo que ha hecho el PSOE? Ha dicho que sí a la mesa de diálogo que exige ERC en el Congreso después de las elecciones. Oiga, que tenemos que volver a hablar. ¿De qué? De una consulta pactada, es decir, la autodeterminación, y no los indultos. Bueno, las dos cosas son ilegales por inconstitucionales. La Constitución no contempla amnistías y, desde luego, no contempla consultas parciales que supongan desmembrar España por la voluntad de unos pocos, aunque esos pocos sean muchos.

¿Qué mensaje es el que manda el PSOE? Que sí va a pactar con ERC. ¿Cuál es el que manda Illa? Que no va a pactar con ERC. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si puede ser? Pactarán, claro que pactarán. Pero me atrevo a preguntarles qué pasa si el soberanismo, los del fricandó, ERC, la CUP y alguna que otras excrecencia que haya por ahí, en virtud del sistema electoral catalán, que prima a determinados territorios sobre otros y en virtud de la abstención que posiblemente afecte mucho más al constitucionalismo que a los hiperventilados obtiene el 51% de los votos y si cumplen inmediatamente su amenaza y proclaman otra declaración unilateral de independencia, que es lo que lleva Puigdemont en su programa y lo que no podrá negar Junqueras y compañía por mucho que en la cárcel estén, ¿qué hará el Gobierno de Sánchez? ¿Activirá el 155 o no? Y mientras Illa diciendo que no pactará con indepes.

Europa Press

SABOTAJE AL ZENDAL

Bueno, la Comunidad de Madrid y la dirección del Hospital Isabel Zendal han dado cuenta de los sabotajes que sufre ese hospital desde hace tres semanas: cables rotos, desaparición de material sanitario, interruptores dañados y desperfectos, un hospital que alberga a más de 500 pacientes, 24 en UCI. Claro, ¿quiénes son los creadores de esos sabotajes? Les recuerdo que el centro vive una lamentable campaña de hostigamiento, un sinsentido sin precedentes, errores que pueda tener o que deje de tener. La campaña de quienes analizan hasta la temperatura de los guisantes procede de los mismos ámbitos que hacen la vista gorda con los verdaderos problemas sanitarios de la gstión del Gobierno. Les parece muy grave que la cafetera no tiene capuccino pero no que se oculte a los 35 muertos de la pandemia. No cabe mayor degenerción ni podredumbre moral, profesional, que algunos individuos se dediquen a sabotear el Zendal, es decir, empleados tal vez. Pues eso es lo que tiene que investigar la dirección del centro porque hay que ser muy canalla para robar piezas de material con los que se atiende a enfermos. Siempre habrá una izquierda que les comprenderá y cualquier cretino con bata blanca puede aparecer en televisión soplando pestes del Zendal después de que algún colega haya hecho algún trabajo sucio, pero es absolutamente indignante.

Y, además, ya tenemos otra iniciativa del Ministerio de Igualdad, que técnicos de justicia todavía se están recuperando del susto. La banda de la tarta, esta serie de inútiles que trabajan en ese Ministerio, ya ha sacado del horno el borrador de la ley trans, es decir, que plantea que se pueda cambiar de sexo solo con declarar y, además, con menos de 16 años si se quiere e, incluso, que no se ponga sexo ni hombre ni mujer en el DNI, identidad o no binaria, con lo cual, si no se elige sexo a la hora de entrar en prisión o en el baño o practicar deporte, cómo se hace esto porque, miren, una concejal de Bilbao, Carmen Muñoz, ha dicho que eso de que sea Bilbao sede de la Eurocopa ni hablar porque es un deporte masculinizado que discrimina a las mujeres, que se reparte millones entre hombres, que todo huele a testosterona. Es verdad que es un deporte masculinizado porque el fútbol, esa Eurocopa la juegan hombres,luego hay otra que juegan mujeres, interesa menos, pero pueden declararse mujeres el equipo entero español y ya está. Simplemente con que vayan y lo digan en el Registro Civil, quiero jugar en la liga femenina, sería un pelotazo. Están tarados de la cabeza, no les circula la sangre debidamente. Pues con esto es con lo que hay que arar. Pues ahí los tenemos en el Gobierno. Gracias, Pedrito, el que no podría dormir.