La profesora de Valladolid que se deja la piel para enseñar anatomía, entre lo más visto en COPE.es

1. Una profesora de Valladolid se deja la piel para enseñar a sus alumnos cómo funciona el cuerpo humano

Vídeo

"No hay aprendizaje si no hay motivación". Es por ello que Verónica, profesora del Colegio María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid, se presentó en clase con un disfraz de cuerpo entero para enseñar la anatomía del cuerpo humano a sus alumnos de tercer curso de Educación Primaria.

El disfraz, compuesto de un 'body' y unas mallas, llegó a ella por casualidad, a través de un anuncio publicitario. Desde ese mismo momento, según ha reconocido a COPE, supo que podría ser un elemento "motivador" para una asignatura, como Ciencias Naturales, y, en concreto, para hacer comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Una cuestión que "les cuesta un poco".

2. Un vecino se encuentra un billete de 20 euros y las 'inconfesables' consecuencias no las olvidará nunca

Vídeo

La tarde caía en este municipio de la provincia de Burgos, en una de las comarcas fronterizas con Álava, Las Merindades, lo cual no es moco de pavo en pleno mes de diciembre en uno de los territorios con el termómetro más bajo del país.

Un vecino del barrio se disponía a regresar a su casa procedente del trabajo cuando, de repente, se topó en el camino con un billete de veinte euros en el suelo. Una cantidad que, a juzgar por la actitud que adoptó este vecino, no debía ser significante, ya que optó por guardárselo en el bolsillo al comprobar que no había nadie alrededor que lo reclamase.

3. El severo aviso de Alfonso Guerra al Gobierno que planea Sánchez con Rufián y Pablo Iglesias

Vídeo

El exvicepresidente del Gobierno, el socialista Alfonso Guerra, no es de los que calla ante lo que no le gusta. Un hombre que lo ha sido todo en la política española, desde el antifranquismo hasta el Gobierno de Felipe González, y que, con su experiencia, es capaz de ver más allá que la mayoría de los espectadores del teatro de la política española.

Por eso, es importante recordar las serias palabras que Alfonso Guerra pronunció avisando sobre los peligros de la coalición que Pedro Sánchez pretende con los independentistas de ERC, liderados por Gabriel Rufián y Oriol Junqueras, y con las huestes de Podemos, con Pablo Iglesias e Irene Montero a la cabeza.

4. El contundente aviso de Santiago Abascal a Bélgica si no entrega a Puigdemont a España

Vídeo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una amenaza a Bélgica si no entrega al expresidente de la Generalitat, Carles Pugidemont, a España. El exdirigente independentista tendrá que esperar hasta el próximo mes de febrero la vista para su extradición, así como la de los exconsejeros Toni Comín y Lluid Puig.

En su perfil oficial de Twitter, el líder de Vox lanzaba la amenaza: “Si Bélgica no entrega a Pugdemont el gobierno debería tomar medidas duras”. Además, Santiago Abascal ha añadido que, si no tiene lugar la extradición, “Bélgica deja de ser un país aliado y su complicidad con los golpistas no puede quedar impune”. “Nosotros así lo exigiremos en Bruselas”, añade el líder de la formación.

5. Herrera aplaude a la motorista que retrató a los independentistas del clásico: “Solo sois cuatro perroflautas”

Vídeo

Carlos Herrera ha comenzado el jueves analizando los disturbios acontecidos en los aledaños del Camp Nou y que tuvieron lugar en el transcurso del clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El comunicador ha vuelto a criticar la limitación de las libertades a la que se ven expuestos los ciudadanos de Barcelona cada vez que se convoca una manifestación de índole independentista. Pero Herrera ha querido poner el foco sobre una motorista a la que los separatistas no dejaban avanzar y retrató con contundencia a los independentistas llamándoles “perroflautas sin nada mejor que hacer”, algo que el comunicador no ha dudado en aplaudir.