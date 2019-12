Una profesora de Valladolid se deja la piel para enseñar a sus alumnos cómo funciona el cuerpo humano

"No hay aprendizaje si no hay motivación". Es por ello que Verónica, profesora del Colegio María Teresa Íñigo de Toro de Valladolid, se presentó en clase con un disfraz de cuerpo entero para enseñar la anatomía del cuerpo humano a sus alumnos de tercer curso de Educación Primaria.

El disfraz, compuesto de un 'body' y unas mallas, llegó a ella por casualidad, a través de un anuncio publicitario. Desde ese mismo momento, según ha reconocido a COPE, supo que podría ser un elemento "motivador" para una asignatura, como Ciencias Naturales, y, en concreto, para hacer comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Una cuestión que "les cuesta un poco".

No era la primera vez que Verónica se presentaba disfrazada en el aula. En alguna ocasión ya se había metido en la piel de personajes históricos para la clase de Ciencias Sociales. Sin embargo, ante un recurso "tan impactante", la reacción de sus alumnos, de entre ocho y nueve años de edad, no se hizo esperar. Hubo "muchos gritos", quien "se tapaba los ojos". Alguno estaba "encantado". A otros, sencillamente, "les daba asco". También se preguntaron "si no me había dado vergüenza". Pero "tuvo mucho éxito, reconoce Verónica.

En plena era digital los datos "puros y duros" están "a golpe de clic', advierte esta maestra vallisoletana, quien reconoce que "no hay mejor forma de enseñar aptitudes y destrezas que a través del ejemplo". En este sentido, rompe una lanza en favor de sus compañeros de profesión. La atención mediática que ha generado su disfraz, desliza, se debe a que su marido, Michael, compartiera a través de Twitter unas fotografías de su mujer ataviada con el disfraz anatómico. Pero en su sector "hay mucha motivación". "A veces", reflexiona Verónica, "tenemos una visión distorsionada de los profesores, pero hacen trabajos muy didácticos, muy interesantes y muy creativos". Ella misma es un ejemplo: "me aburriría mucho si diese las clases siempre igual". "Y se aburrirían mis alumnos", remata.