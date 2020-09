Pérez-Reverte y la unión entre España y Portugal, entre lo más leído de este miércoles

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más leídos en lengua española, además de formar parte de la Real Academia Española. Aun así, no rehúye un terreno poco fecundo en la presencia de figuras de nuestras letras como son las redes sociales. Desde su cuenta de Twitter, Reverte analiza algunos de los acontecimientos que la actualidad brinda a nuestro país y al mundo. Otras veces tan solo recuerda algunas de sus anécdotas que guarda con más cariño o comparte las nuevas que le van ocurriendo, como en los últimos días en los que, navegando, se hizo un sangriento corte en la mano.

Esta vez, Pérez-Reverte, ha querido publicar la entrevista que un medio portugués, el periódico 'Diário de Noticias', le ha realizado. En esta, el escritor de Cartagena repasa algunos de los hitos más importantes de la relación entre España y Portugal y llega a conclusiones que no han dejado indiferentes a muchos de sus seguidores y detractores.

Antonio Resines, sin quererlo, se ha convertido en el protagonista indiscutible de los informativos de LaSexta Noticias de hoy.

El intérprete ha grabado un vídeo muy enfadado delante de una oficina de la Seguridad Social. En dichas imágenes, se ve al actor afirmando que quiere hablar con el director y se le "niega el paso".

La Guerra Civil utilizarla de nuevo como arma política y de forma hemipléjica. Cada vez que algo va mal en el Gobierno, pues sacamos a Franco de la tumba. Luego, resulta que no les sirve de nada, que ya lo vieron en las últimas elecciones. Está muy bien investigar los crímenes del Franquismo, sí, pero, oiga, que no solo hubo crímenes del Franquismo, ¿qué pasa con otro tipo de crímenes? ¿Se van a investigar los crímenes de ETA que quedan todavía por dilucidar? ¿O el hecho de que ahora Bildu sea socio del Gobierno hace que eso sea imposible? ¿Se va a investigar otras matanzas que hubo en la Guerra Civil? ¿Cuántas quieren? ¿Paracuellos? ¿Casas Viejas? ¿El Bombardeo de Cabra? ¿Qué es lo que no interesa? No interesa que a los alumnos a los que se va a obligar a estudiar en el instituto esta nueva versión de la izquierda sepan que la izquierda en general y el PSOE en particular tiene un pasado tan criminal como lo tuvo la derecha.

Santiago Abascal, líder de Vox, se ha convertido en protagonista de la ciudad de Cádiz en las últimas horas. El ayuntamiento de la ciudad gaditana creó una comisión para cambiar el nombre del mítico estadio de fútbol Ramón de Carranza. En este sentido, el resultado de las encuestas ha dejado un resultado un poco inesperados.

Ramón de Carranza o Carranza, a secas, han sido las dos opciones que más apoyos han recibido, pero también otros nombres como 'Estadio Francisco Franco' o 'Estadio Santiago Abascal', en un ejemplo claro del rechazo de la afición gaditana a tener que cambiar el estado que tantas noches emocionantes ha hecho pasar a la ciudad andaluza.

Santiago Abascal acudía hace un año al programa de Pablo Motos. Por aquel entonces, el presentador hablaba de la exhumación de Franco y de su uso como “excusa” para derrocar a Felipe VI. Una premisa que aseveraba Abascal. Ante ello, el líder de Vox hablaba de una deslegitimación de la Transición: “Acabarán diciéndonos que la monarquía que dejó Franco es la que ha traído la democracia y es un relato histórico nuevo que pretende llevarnos a la Guerra Civil”.

Pero el político iba más allá: “Se pretende derribar la Cruz más grande del mundo”. Esa cruz a la que hacía referencia Abascal es la Cruz del Valle de los Caídos. Un año después, esas declaraciones podrían convertirse en realidad.