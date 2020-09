Herrera, sobre la Memoria Democrática: "El PSOE tiene un pasado tan criminal como lo tuvo la derecha"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero que estén bien. Hoy es miércoles, es 16 de septiembre y hay muchas razones para no estar bien. Yo lo entiendo. Pero hay que hacer lo posible por superar las circunstancias. Hoy el día viene... En fin, la pandemia se está poniendo fea y el Gobierno que tenemos continúa siendo una joya. No hay día que desperdicie para adornar su pechera con todo tipo de latas. Este Gobierno es una mezcla de astucia y de maldad, decíamos esta mañana, que les alcanza tanto para reescribir el pasado como para reescribir el presente mediante la Fiscalía. Ahora iremos con eso.

Permítanme antes que les cuente que ayer contamos 156 fallecidos más. ¿Con los hospitales desbordados? No. La ocupación hospitalaria sigue en el 8,5%, con centros de atención primaria que no atienden presencialmente, pero afirman que desbordados de trabajo. Habrá que cruzar los dedos para que esto no se sature. Ayer hubo concentraciones de personal de los centros de salud para quejarse de la falta de personal, de las colas, etcétera, etcétera.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Mientras tanto un misterio es qué se está haciendo mal en España para que aquí los contagios se hayan multiplicado por 30 en solo tres meses, para que seamos particularmente los peores de Europa. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien que tenga intención en investigar todas estas cosas? Desde luego, no la Fiscalía después de que haya pedido al Supremo que no investigue ninguna querella que pueda cuestionar la gestión de la pandemia.



LA FISCALÍA, AL SERVICIO DE SÁNCHEZ

Hay fiscales que están diciendo: “Oiga, vamos aver, pero si aquí se investiga hasta un accidente en un paso de cebra...” Bueno, pues estos no han dejado resquicio alguno: que no se investigue la imprudencia del 8M, que no se investigue la negligencia de la falta de previsión, que no se investiguen mentiras cuando se dijo a la población que las mascarillas no eran recomendables solo porque no habían sido capaces de proveer a la población de mascarillas, que no se investigue nada.

Así hay asociaciones de fiscales, hombre, no la Asociación Progresista de Fiscales, que estos son primos hermanos de la “Asociación de Jueces para la Demagogia”, que estos verían bien que Dolores Delgado se sentara en el Consejo de Ministros, que es lo que le queda.

Miren, decíamos lo de reescribir el pasado con esta aprobación del Consejo de Ministros de ayer de una ley para la Memoria Democrática que es una cortina de humo. Bueno, seguramente es algo más. Este Gobierno con tal de despistar pone a trabajar a sus funcionarios en lo que haga falta para que nos entretengamos. Cuando las cosas van mal sacamos a Franco. No hay españoles que piensen en Franco. Nadie piensa en Franco. La gente piensa si va a contraer la enfermedad, si habrá una plaza en el hospoital, si sus niños en el colegio estarán bien, si va a seguir en el ERTE, si las empresas van a cerrar, si lo que dicen acerca de la recuperación económica es verdad, es decir, si va a estar por debajo de las previsiones, que el paro va a llegar a lo que va a llegar y estos ahora mismo ocupados en expulsar religiosos y derribar cruces en el Valle de los Caídos que, por cierto, eso de expulsar religiosos y derribar cruces y profanar cementerios yo no sé a qué me suena.

GRAF1628. MADRID, 08/09/2020.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Fernando VillarFERNANDO VILLAR

HERRERA OPINA SOBRE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Guerra Civil utilizarla de nuevo como arma política y de forma hemipléjica. Cada vez que algo va mal en el Gobierno, pues sacamos a Franco de la tumba. Luego, resulta que no les sirve de nada, que ya lo vieron en las últimas elecciones. Está muy bien investigar los crímenes del Franquismo, sí, pero, oiga, que no solo hubo crímenes del Franquismo, ¿qué pasa con otro tipo de crímenes? ¿Se van a investigar los crímenes de ETA que quedan todavía por dilucidar? ¿O el hecho de que ahora Bildu sea socio del Gobierno hace que eso sea imposible? ¿Se va a investigar otras matanzas que hubo en la Guerra Civil? ¿Cuántas quieren? ¿Paracuellos? ¿Casas Viejas? ¿El Bombardeo de Cabra? ¿Qué es lo que no interesa? No interesa que a los alumnos a los que se va a obligar a estudiar en el instituto esta nueva versión de la izquierda sepan que la izquierda en general y el PSOE en particular tiene un pasado tan criminal como lo tuvo la derecha.

¿O es que nos vamos a olvidar lo que pasó desde el 31 al 36, incluída la Revolución de Asturias, que es el momento en que ese criminal llamado Largo Caballero, cuya fundación, por cierto, no se va a obstaculizar, lanzó a las masas por el hecho de que había ganado las elecciones y Lerroux iba a formar un gobierno con la CEDA? ¿Qué pasó? El PSOE rompió con la democracia, dio un golpe de Estado contra la República, pero eso no es ahora mismo.. Ahora mismo de lo que se trata es de derribar la cruz del Valle de los Caídos, zarandear el pasado para aliviar los problemas que tiene particularmente el Gobierno. Oiga, todo para anular el juicio que precedió al fusilamiento de Companys. Muy bien, lo anulamos. ¿Anulamos también el de Primo de Rivera, que también lo fusilaron?

El Gobierno de España jugando a demoler la España del 78, en deshacer la reconciliación después de la muerte de Franco. ¿Es un intento también, por cierto, de condicionar la memoria personal a la que cada uno tiene derecho? Una cosa es la historia y otra la memoria. ¿Vamos a cambiarla por una memoria colectiva dictada por los que mandan? Eso es totalitarismo. En una España que padece la peor crisis sanitaria y económica de su historia, este Gobierno anda entretenido en dictarnos la memoria que hemos de tener, lo cual es un atentado a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la convivencia, a dictar una suerte de guerra cultural ahora entre españoles.

¿También esa misma ley la va a aplicar cuando Bildu haga homenajes a asesinos? ¿Tenemos que estar condenados a tener un Gobierno con alzheimer que se acuerda de lo que pasó hace 80 años, pero no de lo que pasó hace poco? Haz una memoria democrática en el País Vasco a ver si hay lo que hay que tener. En el país con más ingfectados y más muertos, con más paro, con más empresas destruñidas, con más okupas, con un partido cómplice de los asesinos de ETA socio del Gobierno, con otros socios que acaban de intentar dar un golpe de estado, que también son socios, insisto. Es lo único que tenemos que preocuparnos ahora es por la memoria llamada democrática. ¿El gran anuncio del Gobierno es una ley de memoria obligatoria? Bueno, pues, en fin, retiramos unos cuantos títulos nobiliarios, ponemos en marcha la revolución pendiente y bueno...

LOS PRESUPUESTOS, EN EL AIRE

La opinión pública española ahora mismo no está por esas cosas, está por su trabajo, su comida, los colegios de los hipos, por la lucha contra la pandemia, no por el revisionismo histórico. Está por ver qué va a pasar con unos presupuestos que, a lo mejor, otra vez ven como los de Montoro son reeditados aunque sea durante unos meses para ver si les da tiempo a negociar con ERC y Bildu, que es lo que están haciendo Iglesias y Calvo. ¿Qué puede salir mal?

Se pongan como se pongan, esta excrecencia, como era una excrecencia la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, no les va a salir bien. Esta segunda vuelta de la historia ahora mismo no preocupa a los españoles. El único que habla de Franco en España es el Gobierno, el único. Desde luego, usted cree que ahora los niños están para estudiar la checas que dirigieron los comunistas, las que dirigieron la gente del PSOE, la checa de Cuatro Caminos.

Queridos niños, ¿cómo se os queda el cuerpo? Vamos a investigar el bombardeo de Cabra, como les decía hace un momento. Quieren que andemos a ladrillazos. Oiga, que esto se está hundiendo y ustedes a qué se están dedicando. A buscar los muertos de hace 80 años en lugar a los de hace dos meses que ni siquiera se atreven a contar de forma fidedigna. Por no hablar de todos los muertos que la lacra de ETA dejó en España, muchos de los cuales aún no se sabe quiénes los mataron. ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? ¿Todo para mantenerse en el poder? No tienen escrúpulos. No tienen ningún tipo de escrúpulos.