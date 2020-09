Antonio Resines estalla al no dejarle entrar en una oficina de la Seguridad Social: "Hablar con el director"

Antonio Resines, sin quererlo, se ha convertido en el protagonista indiscutible de los informativos de LaSexta Noticias de hoy.

El intérprete ha grabado un vídeo muy enfadado delante de una oficina de la Seguridad Social. En dichas imágenes, se ve al actor afirmando que quiere hablar con el director y se le "niega el paso".

Ante esa negativa, Resines aseguraba que ese edificio es público, es de la administración y que por eso puede entrar. No ha podido ser. Por ello, uno de los protagonistas de 'Los Serrano' ha criticado que tanto él como otros ciudadanos se han encontrado con la oficina cerrada. El actor ha indicado que la web no funciona correctamente y que además nadie coge el teléfono que se adjunta en la misma. Un drama.

"Me gustaría que alguien que tenga mando en plaza me contestase porque toda esta gente que está aquí están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero. Están esperando para lo que sea, jubilación, pensiones...", indicaba uno de los actores más reconocidos de nuestro país.

La versión de LaSexta es que la Seguridad Social les explicaba que todas las oficinas se encuentran abiertas y ha recomendado a los usuarios que pidan cita previa. No sabremos si a Resines le convence argumento. En el vídeo parecía no estar muy conforme a la atención recibida. Se le veía muy enfadado ante lo vivido a las puertas de esa oficina.

Así fue el comentario de Resines hacia Greta Thunberg que fue muy comentado en redes

Greta Thunberg acudía a finales de 2019 a nuestro país. Esta visita fue comentada en el programa de Cristina Pardo, en 'Liarla Pardo'. En ese espacio se encontraba Resines, que no se cortaba en referirse a ella: "A ver la niña es rara. Quiero decir, rara, no porque haga esto, sino porque tiene un ojo así un poquillo...bueno, ahí no está tan rara...", aseguraba intentando matizar.

Además, criticaba que la niña no acudía al colegio porque sus padres lo habían decidido así. No obstante, Antonio Resines valoraba el papel que Greta hacía en la concienciación social: "Le ha dado más vidilla a esta historia, que hable gente más preparada y con argumentos", afirmaba el intérprete de 'Los Serrano'.