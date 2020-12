Pérez-Reverte revela el motivo por el que 'ocultó' la covid-19 a sus seguidores, entre lo más leído del martes

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores y periodistas más importantes de nuestro país. Durante los últimos meses hemos podido leer y escuchar algunas de sus reflexiones sobre asuntos tan importantes como la actualidad política y también otros de ámbito social. Pero en sus redes sociales, que cuentan con más de dos millones de seguidores, sus lectores han echado de menos alguna reflexión sobre la pandemia y sobre el papel que están jugando las autoridades respecto a esta crisis política, económica y social.

En este sentido, uno de sus seguidores le ha preguntado sobre su punto de vista: "Hola Don Arturo, me gustaría saber qué opina sobre todo esto de la "pandemia". Es usted uno de mis referentes en muchos ámbitos y no le he leído nada al respecto hasta la fecha. Muchas gracias".

Vídeo

Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3, analiza en 'TRECE Al Día' las encuestas del CIS de Tezanos. Michavila expone que “habéis mostrado las encuestas de Tezanos y hace mucho tiempo ya que en el sector no le prestamos atención, es decir, ¿por qué voy a prestar atención a tendencias de una encuesta claramente manipulada? Ha habido ya muchas elecciones en las que se ha ido demostrando como el señor Tezanos hace con las encuestas lo que quiere”.

'La Ruleta de la Suerte'

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, este lunes, fue Jorge Fernández junto a un concursante quienes protagonizaron un llamativo momento. Nada más comenzar el programa, el presentador se dirigió a un concursante para darle un toque de atención. El comunicador demostró que tantos años al frente del programa le habían ayudado a darse cuenta de todas las alteraciones que suceden en el plató.

'La Voz'

Este jueves, se estrenó la segunda edición de 'La Voz senior' en Antena 3. Se celebró la primera gala de las audiciones a ciegas, la cual estuvo llena de risas y momentos emotivos, sobre todo cuando descubrieron tras sus asientos a un viejo amigo. Entre los concursantes se encontraba Andrés Caparrós, un conocido presentador de televisión y padre de Alonso Caparrós, colaborador de los espacios de Telecinco.

Audio

Ludivina Fernández, una gijonesa de 82 años, tiene este 22 de diciembre una sensación agridulce. Ocho décimos del número 86.986 que compró para repartir entre sus familiares han sido agraciados con un quinto premio. El número no estaba elegido al azar: terminaba en 86, la edad que tenía su marido cuando falleció. De hecho, compró los décimos como un homenaje a su marido, con el que había compartido más de media vida.

"Venía de enterrar a mi marido, por eso digo que valía más que no hubiese tocado", ha contado después de conocer que les había tocado la Lotería. Sin embargo, ella se va a quedar con 3.000 euros: "No tengo ni un décimo porque lo repartí entre la familia, pero estoy feliz por ellos. Yo me quedé con medio décimo".

Se enteró porque le llamó una familiar a la que le había pedido que comprase los décimos: "Me llamó y me dijo que nos había tocado, me dijo 'Es el décimo de Jaimín, es el décimo de Jaimín', pero no me lo creo, todavía no me lo creo".