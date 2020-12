La decisión de Pérez-Reverte sobre la pandemia que ha cambiado su vida: "No sabe lo que me alegro"

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores y periodistas más importantes de nuestro país. Durante los últimos meses hemos podido leer y escuchar algunas de sus reflexiones sobre asuntos tan importantes como la actualidad política y también otros de ámbito social. Pero en sus redes sociales, que cuentan con más de dos millones de seguidores, sus lectores han echado de menos alguna reflexión sobre la pandemia y sobre el papel que están jugando las autoridades respecto a esta crisis política, económica y social.

En este sentido, uno de sus seguidores le ha preguntado sobre su punto de vista: "Hola Don Arturo, me gustaría saber qué opina sobre todo esto de la "pandemia". Es usted uno de mis referentes en muchos ámbitos y no le he leído nada al respecto hasta la fecha. Muchas gracias".

La opinión de Pérez-Reverte sobre la pandemia

Como suele hacer siempre que el tiempo se lo permite, Arturo Pérez-Reverte respondió al usuario mostrando su punto de vista sobre este asunto y explicando el motivo por el que ha decidido no hacer ningún tipo de referencia personal al asunto del coronavirus y a las decisiones que se han tomado al respecto: "Juré desde el principio no mencionarla. Había demasiado experto opinando; y yo no lo era, ni lo soy. Y no sabe usted lo que me alegro de esa temprana decisión".

Juré desde el principio no mencionarla. Había demasiado experto opinando; y yo no lo era, ni lo soy. Y no sabe usted lo que me alegro de esa temprana decisión. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 21, 2020

Parece que los diferentes puntos de vista y también las especulaciones sobre los asuntos relacionados con la pandemia han provocado que el reconocido periodista y escritor se coloque al margen y evite entrar en debates.

La pandemia de la covid-19 ha provocado una auténtica revolución negativa en todos los ámbitos de la sociedad. Desde que comenzará a extenderse a principios de este año por todo el mundo, los hábitos de la población a nivel mundial han cambiado de forma drástica, y el mundo se encuentra en una crisis social y económica que ha provocado que el foco de atención se centre en las diversas autoridades. Ahora, con la llegada del 2021, todas las esperanzas están puestas en las vacunas, que ya se han comenzado a distribuir en algunos países o comenzarán en las próximas semanas.

El duro impacto de la pandemia

Durante todo estos meses, marcados por confinamientos y duras medidas de restricción, la pandemia ha dejado a diario importantes cuotas de fallecidos y contagiados que han puesto al límite las capacidades sanitarias de muchos países, incluidos los más desarrollados. En estos momentos, todos los ojos están puestos sobre Reino Unido, donde la aparición de una mutación del coronavirus ha hecho saltar todas las alarmas y ha obligado al Gobierno británico a tomar medidas restrictivas muy severas que han provocado que muchos ciudadanos hayan dicho a la Navidad adiós de forma definitiva.

En España, El Gobierno de España y las autoridades de cada una de las comunidades autónomas miran con cierta expectación y preocupación el desarrollo de los días grandes de las fechas navideñas, llamando al compromiso y a la sensatez de todos los ciudadanos para evitar situaciones límites que puedan provocar un aumento de los contagios y por tanto la entrada de la tercera ola en una fase aguda, justo en el momento en el que proceso de vacunación está a punto de comenzar en nuestro país, recordamos que todo está planificado para que la vacuna comience a distribuirse el próximo 27 de diciembre.

