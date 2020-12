Ludivina Fernández, una gijonesa de 82 años, tiene este 22 de diciembre una sensación agridulce. Ocho décimos del número 86.986 que compró para repartir entre sus familiares han sido agraciados con un quinto premio. El número no estaba elegido al azar: terminaba en 86, la edad que tenía su marido cuando falleció. De hecho, compró los décimos como un homenaje a su marido, con el que había compartido más de media vida.

"Venía de enterrar a mi marido, por eso digo que valía más que no hubiese tocado", ha contado después de conocer que les había tocado la Lotería. Sin embargo, ella se va a quedar con 3.000 euros: "No tengo ni un décimo porque lo repartí entre la familia, pero estoy feliz por ellos. Yo me quedé con medio décimo".

Se enteró porque le llamó una familiar a la que le había pedido que comprase los décimos: "Me llamó y me dijo que nos había tocado, me dijo 'Es el décimo de Jaimín, es el décimo de Jaimín', pero no me lo creo, todavía no me lo creo".

Fue el primer premio importante que salió en el sorteo

El primero de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el 86.986 ha dejado en Asturias 66.000 euros con la venta de ocho décimos en Gijón, dos en El Berrón (Siero) y otro más en Oviedo, premiados con 6.000 euros cada uno.

Los décimos fueron vendidos en el número 23 de la calle General Suárez Valdés de Gijón; el número 28 de la avenida de Oviedo de El Berrón, y en el número 2 de la calle Tito Bustillo de la capital asturiana, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El número 86.986 ha sido premiado con el primero de los quintos premios, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo, del Sorteo de la Lotería de Navidad.

