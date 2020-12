Jorge Fernández para el programa al ver a un concursante intentar hacer trampas en 'La Ruleta de la Suerte'

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, este lunes, fue Jorge Fernández junto a un concursante quienes protagonizaron un llamativo momento. Nada más comenzar el programa, el presentador se dirigió a un concursante para darle un toque de atención. El comunicador demostró que tantos años al frente del programa le habían ayudado a darse cuenta de todas las alteraciones que suceden en el plató.

El presentador se dispuso a presentar a los concursantes cuando se dio cuenta de que uno de ellos podría comenzar con ventaja. "Me has intentado engañar, pero a mí no me engañas. Ese comodín no tiene que estar ahí", le señaló el presentador.

Sin darse cuenta de lo que sucedía, el concursante, entre risas, retiró el comodín de su sitio e intentó justificarse, pero el comunicador no dejaba de interrumpirle: "Sí sí claro... oy oy... Por si acaso, y empezamos con un comodín ya. Punto negativo, para Gonzo porque me he dado cuenta yo, pero partía con ventaja", comentó, dirigiéndose a las otras dos concursantes.

“Por si acaso, y empezamos con un comodín ya...”, insistía Fernández. “El tío se lo ha puesto... A ver a ver si no se da cuenta... Pues me he dado cuenta”, aclaraba el conductor del espacio de Antena 3.

La reacción del concursante

Después de las bromas por “pillarle” haciendo trampas, el comunicador dio paso a Gonzo para que se presentase. “Mi nombre es Gonzalo, pero me llaman de mil formas: Gonzo, Chalo, Gonzal... Pero el que más me gusta es Gonzo. Soy de Chile, llevo 17 años viviendo en Barcelona. Con el dinero me gustaría hacer una gira de conciertos con las grandes voces como Céline Dion, Mariah Carey, Adele, Gloria Estefan... Las divas. Y si me da para algo más, un viajecito a Chile para ver a la familia”.

Tras sus palabras, Fernández, dejando las bromas a un lado, le deseó suerte y le agradeció su visita al programa para, acto seguido, comenzar con el concurso y presentar el primer panel de 'La Ruleta'.