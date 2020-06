La opinión de Herrera sobre el 8-M y sus terribles consecuencias, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Podrán mentir todo lo que quieran, pero las recibieron y el cuerpo del delito, 43.000 cuerpos en concreto, mal contados, están ahí. Y tenemos la prueba, por plazos de incubación de la enfermedad, de que todo el mundo enfermó a la vez a finales de febrero y principios de marzo. El Gobierno no solo se negó a suspender eventos multitudinarios, sino que alentó la participación en el 8-M porque le iba la vida a esta ministra con el "sola, borracha, quiero llegar a casa". Y con aquel engendro de ley que tuvieron que reformar como pudieron los que tienen la cabeza encima de los hombros. Y permitieron que se celebraran cientos de actos de masas y el resultado fue un contagio masivo. Pero, oiga, es que usted lo dice todos los días. Es que hay que recordarlo todos los días y eso es lo que intentan aclarar un guardia civil cesado, un forense presionado y una juez señalada.

Y ahora, porque el despliegue de agentes de la Guardia Civil en los alrededores del chalé de Iglesias continúa, como hoy mismo ha denunciado a través de su cuenta oficial de Twitter el cantante José Manuel Soto, pero, además, con una presencia de agentes fuera de lo normal.

Jorge Javier Vázquez ha tenido que volver a pasar por el hospital debido al ictus que sufrió hace unos meses, lo que le ha llevado a reflexionar, entre otras cosas, sobre el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Iker Jiménez responde a las críticas por su último vídeo: "De haberlo sabido me hubiese forrado"Youtube/Twitter

Sobre estas críticas, Iker ha querido ironizar a través de redes sociales donde ha confesado las teorías que rondan detrás de los comentarios de sus vídeos y con las que le relacionan: "Pagado por el 5G, por Bill Gates, por El Cabal, por la masonería, por el comunismo y hasta por Trump. Eso es lo que me escriben hoy por #LaEstirpedelosLibres última. Y lo dicen en serio. De haberlo sabido me hubiese forrado solo con este episodio. No sé negociar", bromeaba el director de 'Cuarto Milenio'.