Abascal recupera un vídeo de Iglesias explicando sus peleas en la universidad: "Tres contra uno"

Santiago Abascal, líder de Vox, ha tirado de hemeroteca para recuperar un vídeo del pasado de Pablo Iglesias a raíz de las últimas informaciones que anuncian el Gobierno reformará el Código Penal para incluir la fobia a las personas pobres como un nuevo delito.

El vídeo de Iglesias sobre sus peleas en la Universidad

Hasta aquí toda bien, pero el líder de Vox ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo de YouTube en el que se puede ver al número uno de Unidas Podemos hablar, con un tono muy despectivo, de personas que el considera de clase social inferior a la suya. El vídeo está grabado mucho antes de que Podemos irrumpiera en el tablero político de nuestro país y en él podemos escuchar al actual vicepresidente del Gobierno referirse en los siguientes términos: "Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación sino porque estábamos en un centro social en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios para calmar la situación y tuvimos que pegarnos con un desastroso resultado. Ganamos pero éramos tres contra uno. Yo me rompí un hueso, otro acabo con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas".

En este sentido, Abascal ha recuperado el vídeo para denunciar aquellas palabras de Iglesias y así lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Twitter donde ha elegido una frase del vídeo para resaltar la postura del líder de Unidas Podemos: Pablo Iglesias : "Eran lúmpenes, gentuza de clase social mucho más baja que la nuestra".

Pablo Iglesias:



"Eran lúmpenes, gentuza de clase social mucho más baja que la nuestra"https://t.co/MI2swFKRHmpic.twitter.com/fBMWrHk8Cr — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) June 9, 2020

Los últimos enfrentamientos entre Iglesias y Abascal

En las últimas semanas hemos visto que la tensión entre Abascal e Iglesias ha aumentado de forma notable. La pasada semana, en la sesión del Congreso de los Diputados en la que se debatía la sexta prórroga del estado de alarma, Abascal salía en defensa de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo , que la pasada semana apuntó que el padre de Iglesias era "un terrorista" porque formó parte del FRAP. En este sentido, el líder de Vox centró todas sus críticas en el vicepresidente del Gobierno.

Pocos días antes, Iglesias protagonizó junto a Iván Espinosa de los Monteros otros de los momentos más polémicos de las últimas jornadas parlamentarias. El líder de Unidas Podemos subrayó que a Vox le encantaría dar un golpe de estado, unas palabras que provocaron que el portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal se levantase de su silla y se marchara de la comisión en la que estaba compareciendo Iglesias. Esta situación provocó cierta tensión en la sala de la Cámara Baja, sobre todo al presidente de la comisión, Patxi López, que intentó mantener el orden parlamentario pero le fue imposible una vez que Iglesias volvió a coger el micrófono.

También te puede interesar

Abascal da un nuevo aviso a Pablo Iglesias tras su última reflexión sobre Vox: "Fanfarrón"

Monedero confiesa a Abascal por qué prefiere a Vox antes que al PP: "Tú y yo nos vamos a entender"