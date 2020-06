Iker Jiménez responde a las críticas por su último vídeo: "De haberlo sabido me hubiese forrado"

Iker Jiménez continúa cosechando éxito y público en Youtube después de que Mediaset pusiera en la nevera 'Cuarto Milenio' debido a las medidas de protección por el coronavirus.

Lejos de tomarse unas merecidas vacaciones, Jiménez y todo su equipo se han puesto el mono de trabajo y han ofrecido hasta más de dos productos audiovisuales a la semana con información desde su canal de Youtube.

De esta manera ha ganado gran relevancia sus programas online como 'Milenio Live' o 'La estirpe de los libres' que han visto aumentar sus seguidores con el paso de las semanas. El papel en la predicción de lo que iba a pasar con el COVID-19 de Iker Jiménez le han puesto en la diana de muchos medios lo que le han generado tanto críticas como halagos.

Ahora tras varios programas haciendo grandes investigaciones sobre el coronavirus, su origen y sus efectos en la sociedad, en la serie de 'La estirpe' de programas como 'El laboratorio', 'Las patentes' o 'El huésped', Jiménez ha focalizado sus dos últimos programas en lo que está ocurriendo en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

Iker Jiménez denuncia críticas tras sus últimos programas: "Me hubiese forrado"

La muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis ha provocado una reacción inesperada por gran parte de los expertos que ha provocado protestas en todo el mundo contra el racismo y unas revueltas en Estados Unidos que han puesto en jaque la administración de Donald Trump, que ha decidido encerrarse en la Casa Blanca, blindarla y criminalizar a los manifestantes.

Sobre lo que estaba pasando en el país yankee y cómo estaba afectando al panorama geopolítico, Jiménez dedicó su último 'Milenio Live' llamado 'La gran encrucijada mundial'. Sin embargo, su último 'La estirpe de los libres' fue más allá como tiene acostumbrados a sus seguidores.

En este programa llamado 'American History X', Iker hizo una de sus profundas investigaciones sobre la historia del racismo de Estados Unidos, desde antes de su nacimiento como nación pasando por episodios menos conocidos como 'El libro verde', o las raíces y auge del Ku Klux Klan, además de atar las conexiones que unen a esta organización con las altas esferas norteamericanas actuales.

Como es habitual, este programa generó aplausos y críticas. Sobre estas críticas, Iker ha querido ironizar a través de redes sociales donde ha confesado las teorías que rondan detrás de los comentarios de sus vídeos y con las que le relacionan: "Pagado por el 5G, por Bill Gates, por El Cabal, por la masonería, por el comunismo y hasta por Trump. Eso es lo que me escriben hoy por #LaEstirpedelosLibres última. Y lo dicen en serio. De haberlo sabido me hubiese forrado solo con este episodio. No sé negociar", bromeaba el director de 'Cuarto Milenio'.

El colaborador de Iker Jiménez que predijo en abril una guerra civil en EE.UU.

Enrique de Vicente, uno de sus colaboradores más polémicos, más centrado en temas paranormales y al que como dice el propio Iker, le gusta lanzar predicciones adelantó en el programa de 'Milenio Live' del 4 de abril de este año, hace más de dos meses lo que él creía que iba a suceder en Estados Unidos en un medio plazo, todo ello dicho antes de las revueltas de las últimas semanas: "Eso se mezcla con una sucia guerra política porque los estados más afectados son los de la Costa Este, y también California, que son los que votan demócrata. Mientras tanto los que votan republicanos se están armando a mansalva para prepararse para el Apocalipsis. Si me permites hago es predección arriesgada de futuro, en el futuro y en esta década habrá una guerra civil en Estados Unidos, y lo hundirá como imperio. Habrá que ver quien le sucede en el plano mundial".

