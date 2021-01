El reproche de Herrera al populismo del Gobierno de coalición, entre lo más leído de la semana

Vídeo

La gente habla de muchas cosas y habla de la pandemia, de la vacuna, la gente habla del Capitolio de EE.UU., la gente habla de lo que ustedes quieran, pero realmente de lo que la gente más expresa ya no solo su opinión, sino de su contraste y de su experiencia es de su relación con Filomena, que es una borrasca que ayer ya avisó, sacó la patita, pero que a partir de hoy va a darlo todo en algunas provincias donde, efectivamente, hay que poner en marcha la alerta roja. No porque nieve más que en otras, sino porque no están acostumbradas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una retención de nivel negro en tramos de la M-40 donde varios coches cortan la circulación debido a que no pueden pasar debido a la nevada provocada por la borrasca Filomena, que ha provocado 506 incidencias gestionadas por Emergencias 112. La M-30 también ha sufrido varios atascos y complicaciones. Los cortes en esta vía afectan al acceso de la A-30 desde la M-30 en sentido norte y, desde las 19 horas, a la salida M-607 en sentido Colmenar.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido por primera vez explícitamente que no seguirá como presidente, y además ha condenado el asalto al Capitolio, al asegurar que aquellos seguidores suyos que cometieron crímenes "pagarán por ello".

La Comisión Europea (CE) otorgó hoy una licencia condicional a Moderna para el uso en los países europeos de su vacuna contra el covid-19, sólo unas horas después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya respaldado el fármaco.

"Hemos autorizado la vacuna de Moderna, la segunda vacuna aprobada en la UE", escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, ha sido entrevistada este jueves en ‘Herrera en COPE’, donde ha dicho que el Ejecutivo ha vivido “con consternación” el asalto al Capitolio de los EE.UU. por partidarios de Donald Trump, aunque confía en que la “democracia americana es fuerte” y que va a llevar “al nombramiento de Biden”.