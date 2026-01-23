Roberto Morales denuncia la cruel campaña de parte de la prensa contra Álvaro Arbeloa: "Ningún técnico en la historia del Real Madrid"

El periodista Roberto Morales ha salido en defensa de Álvaro Arbeloa en 'El Partidazo de COPE', denunciando lo que considera un trato injusto hacia el entrenador. Morales ha afirmado que nunca antes había visto algo así en la historia del club blanco.

Según el colaborador, al actual técnico del Real Madrid se le está juzgando "por causas del pasado y por etiquetarle en bandos", lo que le está pasando factura "de una forma muy cruel". Morales ha comparado esta situación con la de otros entrenadores con menos renombre que pasaron por el club, como López Caro o Luxemburgo, quienes no recibieron una "crítica tan feroz" al inicio de su etapa.

Una falta de respeto

Morales ha señalado que muchas de las críticas, provenientes de "mucha gente" y "muchos periodistas", han bordeado "la falta de respeto por temas personales". Ha lamentado el uso de calificativos que considera destructivos, como llamarle "chivato y pelota".

A pesar de ello, ha destacado que otros analistas como Relaño han sabido dejar de lado lo personal para elogiar el trabajo deportivo del técnico tras analizar sus decisiones en el banquillo.

Decisiones de entrenador

En el plano deportivo, Morales ha reconocido que Arbeloa "se equivocó en Albacete" por un "exceso de confianza", pero también ha elogiado su capacidad de reacción. Ha destacado los dos cambios que realizó al descanso en el partido contra el Levante y la mejora del equipo en Champions, donde se consiguió "el mayor triunfo de la temporada".

Por todo ello, el periodista considera que Arbeloa "está haciendo cosas que necesita tiempo" y pide paciencia para medir su trabajo. Aunque no se define como "arbeolista", insiste en que no se puede "matar a una persona por cosas que ha hecho en el pasado".