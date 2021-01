Herrera: "El populismo está en la coalición de Gobierno amparado por el PSOE"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es viernes 8 de enero del 2021. La gente habla de muchas cosas y habla de la pandemia, de la vacuna, la gente habla del Capitolio de EE.UU., la gente habla de lo que ustedes quieran, pero realmente de lo que la gente más expresa ya no solo su opinión, sino de su contraste y de su experiencia es de su relación con Filomena, que es una borrasca que ayer ya avisó, sacó la patita, pero que a partir de hoy va a darlo todo en algunas provincias donde, efectivamente, hay que poner en marcha la alerta roja. No porque nieve más que en otras, sino porque no están acostumbradas.

No es noticia que en Babia, León, la nieve llegue ahora ya a la altura de la ventana de la casa baja o que se haya llegado a -35º eso sí es noticia, desde luego. Sí lo es que en Castilla-La Mancha quede bloqueada todas sus carreteras comarcales y regionales a cuenta de la nevada que va a caer también en Madrid seguramente. Y seguramente dentro, además, de pocas horas. Mucha precaución porque parece que las próximas horas van a ser particularmente complicadas. Nada que no se pueda arreglar con un poquito de paciencia, pero hay que tenerla.

En Estados Unidos hoy hay una cabalgata y catarata, si quieren, de consideraciones acerca de lo ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos donde una turba vestida de Village People o de comparsa, el tío del castor salido de una comparsa de Cádiz completamente, asaltó el Capitolio después de haber asistido a un mitin incendiario de Donald Trump.

TRUMP Y TORRA, DOS CARAS DEL POPULISMO

¿Qué hizo Donald Trump en aquel mitin? Pues exactamente lo mismo que hizo el malhadado Quim Torra, presidente de la Generalidad o algo parecido, cuando le dijo a los CDR en Cataluña “apreteu”, “apreteu”. Apretad ya se sabe lo que era para toda esa basura, toda esa chusma irredenta. Pues, hombre, tirar todos los adoquines que podían a la policía, quemar todos los contenedores que podían, etcétera, etcétera.

Trump hizo lo mismo en la versión Buffalo Bill. Y se está cumpliendo una de las posibilidades que ayer apuntábamos. Ha sido tan grande el despropósito que en el corto plazo las cosas se van a calmar un poco. Luego ya veremos cómo se abren la Legislatura y como lo estabiliza el señor Biden, pero Trump ha hecho lo que no había hecho hasta ahora: reconocer que tiene que coger sus bártulos e irse de la Casa Blanca en una transición ordenada.

Algo se rompió en el “trumpismo” con dimisiones en su entorno y, sobre todo, con el comportamiento de su figura más cercana, que es Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Ha ido con él en sidecar durante toda esta legislatura y se ha tenido que bajar de la moto. De hecho, ha sido el propio Pence, en su condición de presidente del Senado, el que ratificaba la victoria de Biden.

La postura de Pence demuestra que la fortaleza democrática de Estados Unidos sigue siendo más fuerte de lo que parece. Y ahora veremos a dónde tira el Partido Republicano que queda destripado literalmente después de la Presidencia de este hombre.

Pero, como le digo, hoy hay muchas reflexiones acerca de esta situación y que son coincidentes en la mayoría señalando la perversión actual de la política mundial, no solamente en España o en Estados Unidos. El hecho de que haya masas enfebrecidas aquí y allá que pongan en peligro la seguridad y, sobre todo, el hecho que algunos pretendan que esas masas y el comportamiento de esas masas sea impune es de una gravedad rellena de peligro.

EL POPULISMO AMPARADO POR EL PSOE

Aquí en España hay algunos a los que les espanta lo que ha pasado en el Capitolio y ponen el grito en el cielo cuando lo que ha ocurrido en España, que es más grave que lo que ha pasado en el Capitolio, les parece de perlas. Es eso de que los asaltos están bien como los escraches si los hacen ellos. Si se lo hacen a ellos entonces no. aloremos bien la libertad y valoremos bien las libertades porque podemos perderlas.

Hoy en día ese binomio, ese enfrentamiento, esa dicotomía izquierda-derecha pierde mucho realismo porque realmente la confrontación no está entre la izquierda y la derecha. Un demócrata de derechas y uno de izquierdas podrán entenderse antes entre ellos, y deberían hacerlo siempre, que con los populistas, sean de izquierdas o de derechas.

Ahora mismo los populismos y los demócratas son los dos jugadores de una partida. El populismo usa la democracia para llegar al poder y, además, con la no disimulada intención de que cuando llega al poder quiere acabar con ella. Y ponerle normalmente apellido a las democracias, democracia popular, la democracia de no se qué, la democracia de no sé cuánto.

El avance del populismo en Estados Unidos, en Europa, particularmente en España, ha llevado a que esté presente prácticamente en todas partes: en los medios de comunicación para qué quiere más. ¿Quiere que le ponga ejemplos? El populismo está en las redacciones de cuántos medios no. Pero es que está aquí en el Gobierno, está en la universidad, no digamos en los sindicatos. Aquí particularmente está en la coalición gubernamental amparados, conviene recordarlo, por el Partido Socialista Obrero Español.

El populismo siempre intenta lanzar el pueblo contra las instituciones. Y, oiga, aquí en España, en fin, habría que recordar lo que fue el ataque del populismo en forma de golpe de Estado sedicioso al país prestado, a España, cosa que algunos encuentran especialmente grave si ocurre cuando un tío vestido de indio entra en el Capitolio norteamericano, pero no cuando unos cuantos indios mentales en un Parlamento como el catalán desafían la ley y la democracia intentando sediciosamente dar un golpe estado y cambiar el ordenamiento jurídico de España. Eso les parece de perlas. Eso hay que indultarlo. Ahora que cuatro chalados aleccionados por otro chalado tomen durante unos minutos o horas el Capitolio de EE.UU. se empiezan a rasgar las vestiduras.

MINISTRO A TIEMPO PARCIAL

Está muy entretenido, ya les digo, las reacciones en cada uno de los lugares del mundo y particularmente aquí en España. O sea, el problema es que no caen o no quieren caer en la cuenta de que Vox simpatizará mucho con Trump, pero el modus operandi del populismo de Trump también se parece de forma inquietante al de la izquierda y al de los separatistas.

¿Qué hizo Quim Torra con el ‘apretu, apreteu’? ¿Qué hizo Podemos cuando quiso rodear el Congreso, y menos mal que estaba allí la Policía? Bueno, pues eso es.

Y a pesar del frío y del circo en EE.UU.245 fallecidos en las últimas 24 horas, 42 mi contagios en 48 horas, incidencia que ya está en 321. ¿Vamos hacia otro confinamiento o no? Puede parecer que no, pero tampoco lo descarten. ¿Y la vacunación? Pues buscando la velocidad de crucero. ¿Y el ministro Illa? Pues como ya que aprovecha que está en Cataluña, pues desde la Delegación del Gobierno él aparece para dar buenas noticias: que ya tiene más dosis para las vacunas.

Como el covid no deje que las elecciones sean el 14 de febrero, como la vacunación se empantane, como las cosas no salgan en función de la gestión pésima que ha venido realizando hasta ahora este ministro candidato de la Generalidad, a ver si el petardo que va a pegar va a ser el que no le quiere adelantar el CIS.