Margarita Salas, Pérez-Reverte o Rajoy: Las mejores entrevistas en COPE de este 2019

Descubre las mejores entrevistas en COPE de este 2019 en tus programas favoritos con protagonistas como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el escritor Arturo Pérez-Reverte o la científica Margarita Salas, fallecida hace solo unos meses. Carlos Herrera, Ángel Expósito o Fernando de Haro nos han conmovido, sorprendido y hecho reír con las mejores historias de boca de sus protagonistas.

Vuelve a escuchar la entrevista de Carlos Herrera al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, “Una España mejor”, que repasa los últimos años del exlíder del PP en la Moncloa. Una entrevista en Herrera en COPE en la que habla sobre la moción de censura, sobre David Cameron y sobre mucho más junto al comunicador mejor valorado de la radio española.

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido muy duro con el president de la Generalitat, Quim Torra, cuando le han preguntado por él durante su entrevista en 'Herrera en COPE'.

"¿Considera a Torra un personaje peligroso?", preguntaba Goyo González a Pérez-Reverte. "Considero que los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados", ha respondido el novelista. "Torra no ha tenido frontera", repreguntaba Goyo. "La frontera ha estado ahí, pero no la ha usado", decía Reverte. "Entiendo, por tanto, que Torra es una excepción en su atracción por los tipos peligrosos". "Es que los tontos ya no son interesantes", decía Reverte. "Y Torra es tonto", zanjaba contundente el escritor.

Valentin Fuster es el Director General del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Está considerado como uno de los científicos más influyentes no solo de España, sino del mundo. Muchos científicos creen que tarde o temprano será el ganador de un Premio Nobel, aunque el reconoce que "no le gusta hablar de eso porque cree que es arrogante". A pesar de que es cardiólogo, se ha interesado recientemente por el cerebro. Reconoce que "el proyecto que le interesa ahora es ver como todos los factores que afectan al corazón afectar al cerebro, y no lo sabíamos". Valentín Fuster Nos acoge en su despacho para hablar sobre el futuro de la medicina, la sociedad en España, y la Ciencia.

¿Sabes que tienen en común un equipo que acaba de descubrir una nueva propiedad de la luz, el AVE a la Meca, y la Inventora Europea del Año? Que todos son españoles. Consiguió ser un referente de la Ciencia, incluso cuando las puertas de este mundo parecían cerradas para las mujeres. Hablamos de Margarita Salas. La Ramón y Cajal de 2019.

Puede pasarle a cualquier a cualquier mujer. A alguien con estudios universitarios y con un buen trabajo. Solo hace falta una necesidad económica para ser engañada. Es el caso de Marcela, un nombre que ella misma nos ha pedido que le demos para su propia seguridad. Estudiante universitaria en Brasil, su país de origen, trabajaba en un buen bufete de abogados. “Por la crisis perdí mi trabajo y no pude seguir pagando la universidad”. Fue entonces cuando una amiga le puso en contacto con alguien que le prometía un empleo en España. Bien remunerado, con alojamiento y le costeaban el viaje. En total: 4.800 euros que corrían a cargo de una agencia de empleo.